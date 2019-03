Sánchez s’enfila a l’onada del 8-M per combatre Casado i Vox

Les pantalles de la sala de premsa de la Moncloa van canviar aquest divendres l’asèptic logotip de la seu del govern espanyol per un vistós cercle lila que contenia l’eslògan “Temps de dones. 8-M”. Era la mateixa imatge que va adoptar el president espanyol com a avatar de Twitter, i el mateix va fer el compte oficial de la Moncloa. Representava de manera gràfica l’estratègia del govern de Pedro Sánchez d’enfilar-se a l’onada del feminisme, que aquesta setmana marcarà l’agenda social i mediàtica, per enfortir el seu discurs davant dels crits a la involució en la igualtat entre homes i dones que pretenen alguns dels seus rivals polítics, molt especialment Vox, però també, si es tenen en compte les seves últimes declaracions públiques, el president del PP, Pablo Casado. El president espanyol, que va fer bandera del feminisme des que va arribar al càrrec, fa deu mesos, amb un exectuiu amb més dones que homes, vol marcar un punt d’inflexió en la llarga precampanya aliant-se amb el moviment feminista i consolidar la seva distància en les enquestes amb els seus rivals polítics.

Sánchez va enviar una carta als afiliats socialistes en què detallava aquesta estratègia i refermava el “compromís absolut” del seu govern amb els valors del 8-M, que van ser inspiradors de la formació, segons ell. “Portem el feminisme al cor del partit”, va afegir el secretari general socialista, que va estendre al consell de ministres el missatge i va decidir que divendres que ve, amb motiu de la vaga, se suspendrà tota l’agenda del govern a excepció de la reunió de l’executiu (tot i que acostuma a ser la principal si no l’única activitat dels divendres de l’executiu). La vicepresidenta espanyola i ministra d’Igualtat, Carmen Calvo, que serà la seva número dos per Madrid en les llistes electorals del 28-A, va refermar en la roda de premsa el compromís i va anunciar tot un seguit de mesures en el camp laboral per fomentar la igualtat. La més destacada és l’equiparació de la baixa de paternitat amb la de maternitat (vegeu pàgines d’Economia). A més, la mateixa Calvo va afirmar que participarà en la mobilització del 8-M, com va fer l’any passat.

L’estratègia no és casual. Entre els motius per decidir la data de les eleccions, que quedaran oficialment convocades la setmana que ve, amb la dissolució de les Corts dimarts, va pesar la mobilització feminista, que l’any passat es va desbordar i que aquest any es preveu tant o més massiva com a resposta al ressorgiment dels postulats antifeministes que ha propiciat l’auge de Vox i el gir a la dreta del PP.

Més enllà de la política territorial, i els anuncis de recentralització i càstig a l’independentisme, la dreta espanyola ha abraçat un discurs involutiu en les mesures d’igualtat, inspirat per la formació d’ultradreta i que el dirigent popular ha fet seu en molts aspectes. Des que va arribar a la presidència del PP, Casado ha incendiat el feminisme amb propostes com tornar a la llei de supòsits del 1985 de l’avortament; quan va argumentar el seu rebuig a l’avortament per poder “pagar les pensions”, o, més recentment, quan va dir, en una entrevista a El Español, que volia que les dones sabessin “el que porten dins” abans d’avortar. El discurs del líder conservador ha anat augmentant i disminuint la intensitat des que va arribar a la presidència popular, amb un zenit poc després de les eleccions andaluses el 2 de febrer, quan buscava l’acord de Vox, i va arribar a recuperar la vella nomenclatura per a la violència de gènere, parlant de violència domèstica, i demanant equiparar-la a la que es fa contra els homes. Tot plegat, una còpia del discurs de Vox que té entre les seves banderes la derogació de la llei de violència de gènere.

El 8-M és vist per Sánchez com un oportunitat per enfortir la seva estratègia d’antagonitzar amb Vox i mobilitzar les votants progressistes en un intent d’assegurar-se una revàlida a la seva presidència.