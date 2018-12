Colau, satisfeta després de la reunió amb Pedro Sánchez, espera "acords concrets" més enllà del diàleg

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat satisfeta per la "voluntat de diàleg" de Pedro Sánchez però ha expressat que espera que es tradueixi "en acords concrets", després de reunir-se amb ell durant una hora i mitja a l'Hotel Duquesa de Cardona de Barcelona, on s'allotja el president.

No ha entrat a valorar el paper de Sánchez en relació a Catalunya, però sí amb la ciutat de Barcelona, amb la qual assegura que hi ha un compromís per celebrar una comissió bilateral juntament amb la ministra Batet. A més, Colau s'ha mostrat satisfeta per l'inici d'una "nova etapa en la relació amb les ciutats" respecte al govern "centralista no només respecte a Catalunya sinó també respecte a les ciutats" del seu predecessor Mariano Rajoy. Colau diu haver rebut també un compromís de Sánchez en relació a la "regulació del lloguer" per evitar "els lloguers abusius" i "que els veïns i veïnes hagin de marxar de Barcelona". L'alcaldessa s'ha mostrat confiada que hi hagi un "canvi de legislació" per regular aquests preus de l'habitatge.

La reunió ha tingut lloc enmig de les mobilitzacions de protesta pel consell de ministres, que tindrà lloc aquest matí a Barcelona, i després que decidís no ajornar el ple municipal tot i que les formacions independentistes l'hi havien reclamat de fer-ho. Colau compareixerà a dos quarts de deu al Saló Gòtic de l’Ajuntament per explicar el desenvolupament de la trobada.

Colau va denunciar el cap de setmana passat els talls de carretera que es van produir en alguns punts del país. "Tallar carreteres no ens ajuda en res: ni en la imatge de Catalunya, ni en el funcionament de Catalunya, ni en els interessos de Catalunya, ni tampoc crec que ajudi en la situació de la gent que és a la presó", va remarcar en declaracions a la Cadena SER. Colau va opinar que els CDR tenen tot el dret a manifestar-se, però també els va demanar que es preguntin de què serveixen aquest tipus d'accions. L'alcaldessa, però, va opinar que qui té més responsabilitat ara és qui està governant, i per això va instar la Generalitat i el govern espanyol a tornar a la via del diàleg.

Aquesta reunió es produeix després que el president Quim Torra i Pedro Sánchez es reunissin ahir al Palau de Pedralbes i donessin una nova oportunitat al diàleg. Malgrat les “diferències notables” que tots dos van admetre tenir, i que semblen difícils de reconciliar, els dos presidents van aprofitar la reunió d'ahir a Barcelona per comprometre’s per escrit a seguir treballant per buscar una sortida per al “conflicte sobre el futur de Catalunya”.