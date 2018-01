El guàrdia civil condemnat per tortures que busca "porta per porta" suposats agressors de policies de l'1-O

És el cap de l'Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i aquests dies assaboreix l'èxit de la detenció del presumpte autor de l'assassí de Diana Quer. Però en altres èpoques havia estat destinat a la lluita antiterrorista al País Basc i l'any 1997 va ser condemnat a quatre anys de presó per tortures i indultat posteriorment pel govern de José María Aznar. Ara, el coronel Manuel Sánchez Corbí acaba de publicar 'Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA', que ha escrit amb Lorenzo Silva i Gonzalo Araluce.

Amb motiu de la publicació d'aquest llibre, ha sigut entrevistat a la revista Interviú, on entre pregunta i pregunta sobre ETA el periodista Luis Rendueles li planteja dues qüestions sobre l'independentisme català, un vincle que el reportar arrenca dient: "Atemptats terribles, bombes en casernes, a l'Hipercor de Barcelona ... Alguna persona com Jordi Sánchez, ara empresonat pel procés català, surt esmentat com a dirigent del grup La Crida, que després de l'atemptat va responsabilitzar al centre comercial. Hi continua havent aquest tipus de gent a l'independentisme català? Hi ha algun risc de violència allà?".

I el coronel indultat després de la condemna per tortures s'agafa a l'oportunitat que li proporciona Rendules i respon: "Crec que no estan en el punt de fer aquest pas. Ara som en la part gairebé dels escraches; si s'avança, el següent punt són els còctels molotov; el següent punt serien els explosius. També dic una cosa, tots els que a Catalunya van fer escraches, van tirar pedres, van tirar cadires [a la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, l'1-O o els dies posteriors]... estan sent cridats per la justícia".

I afegeix: "Ara a Catalunya, tothom que ha comès il·legalitats, que l'1 d'octubre semblava que s'hi valia tot, no s'hi val tot, eh? Ara, amb tots aquests vídeos que aquesta gent van penjar molt ufanosos, estem anant porta per porta: 'Bon dia, vostè és el del vídeo en què tira pedres al guàrdia civil?'. 'Home, és que jo ...' 'No, no, vostè és el del vídeo que tira pedres al guàrdia, (i clava un cop a la taula), vingui cap aquí. La gent s'ho pensarà".