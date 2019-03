Miquel Iceta va tornar a encendre totes les alarmes al PSOE quan, en una entrevista al diari basc 'Berria', va obrir la porta a un referèndum d'autodeterminació si l'independentisme assolia el 65% del suport a Catalunya. Unes declaracions que van donar munició a la dreta i que van ser ràpidament rectificades pel socialistes. La polèmica l'ha tancat el mateix Iceta amb el líder del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquest matí en un acte a Tarragona. El primer secretari del PSC ha rebutjat de totes totes el referèndum i Sánchez ha lloat el seu compromís en la lluita contra l'independentisme.

"Pedro, a vegades se'm fa difícil contenir-me", ha dit entre rialles Iceta, en unes declaracions que, més que una disculpa per les seves paraules, era una crítica a la dreta, que l'ha acusat de connivència amb l'independentisme. El líder dels socialistes catalans ha recorregut a l'estadística per exposar que quan més ha crescut el sobiranisme ha sigut amb el PP governant a l'Estat, i ha recordat que amb l'executiu de Mariano Rajoy es van viure el 9-N i l'1-O: "Espanya està en perill quan governa la dreta, i això no és una opinió, és un fet", ha conclòs Iceta que, per si de cas, ha volgut posar fora de tot dubte que no valorava cap mena de consulta: "Que ningú s'enganyi: no hi haurà independència, no hi haurà referèndum, no hi haurà autodeterminació".

651x366 Sánchez i Iceta fan pinya i obliden la polèmica del referèndum / EFE Sánchez i Iceta fan pinya i obliden la polèmica del referèndum / EFE

"Gràcies, Miquel, pel teu compromís amb Catalunya i Espanya", li ha respost Sánchez només pujar a l'estrada. Al discurs que repeteix en tots els mítings que fa per l'Estat –en què parla del 28 d'abril com d'un plebiscit entre mantenir l'actual estat del benestar i el "retrocés" que representen el PP, Ciutadans i Vox–, Sánchez hi ha sumat una defensa de la gestió del seu partit a Catalunya, que ha resumit com la defensa de "la convivència": "Vam posar en marxa la comissió bilateral; al Congrés, la comissió d'avaluació del nostre model territorial. [Iceta] va proposar una taula de diàleg de partits polítics", ha recitat, abans de lamentar que "separatistes i separadors no volen dialogar, no volen debatre, viuen del conflicte".

Sánchez, que no té cap proposta concreta per a Catalunya al seu programa, ha menystingut la proposta de la dreta d'aplicar un 155 permanent, tot i que no descarta activar aquest article de manera "serena" si l'independentisme torna a la via unilateral, segons ha dit en una entrevista a 'El Periódico'. A l'acte de Tarragona ha insistit que la dreta i l'independentisme es retroalimenten, i ha recomanat als partits sobiranistes que facin una reflexió: "Que deixin de mentir i enganyar els catalans, que la independència no es produirà. No només perquè no és constitucional ni perquè la comunitat internacional no la reconegui: perquè els mateixos catalans no la volen, volen la convivència".