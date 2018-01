Sánchez i Iglesias busquen fugir del “bucle” català

Any nou, perspectives noves. I en el cas del PSOE i de Podem, amb el mateix objectiu. Tant Pedro Sánchez com Pablo Iglesias tenen el propòsit d’intentar sortir del debat català. “Bucle” o “lluita de banderes”, en paraules de Podem, i “monotema”, segons Ferraz. El líder socialista va arrencar dijous una gira d’assemblees obertes per uns quants llocs de l’Estat per parlar de pensions, tot just dos dies després que proposés un impost a la banca per salvar-les. Al seu torn, el secretari general del partit lila trenca avui el seu silenci d’ençà del 21-D per analitzar el resultat de les eleccions catalanes. Però amb una consigna molt clara: intentar posar al centre del debat “els veritables problemes de la gent” -compartits de ple amb el PSOE-: la qualitat de la sanitat, la precarietat dels llocs de treball i les pensions.

Des de fa mesos els dos partits lamenten que, al seu parer, el treball parlamentari al Congrés estigui totalment bloquejat amb el pretext de la situació a Catalunya. “El tema català ho ha fagocitat tot”, deploraven aquesta setmana fonts de la direcció del PSOE. Ja camí de l’equador de la legislatura i amb la vista fixada en les municipals i autonòmiques del 2020, les dues formacions de l’esquerra estatal escalfen motors de cara a una llarga precampanya electoral, veient a més com torna a créixer la bombolla demoscòpica de Ciutadans i amb poques perspectives de canvis a la vista des de la Moncloa. Ni rastre, per exemple, del compromís de reforma de la Constitució per donar una sortida al debat territorial.

Una legislatura en “formol”

El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, era rotund ahir des de Ferraz i assegurava que la legislatura de Mariano Rajoy “fa tuf de formol, el líquid en què es conserven els cadàvers”, per la seva “absoluta inacció”. Ara bé, igual que va fer Sánchez dimarts en un esmorzar a l’Hotel Palace de Madrid, Fernández Vara descartava una nova moció de censura i evitava demanar eleccions anticipades. A parer dels socialistes, que neguen tenir por de les urnes, ha de ser Rajoy qui mogui peça. El PSOE confia també que el PNB acabi aprovant els pressupostos d’aquest 2018 i eviti, així, que la pressió se situï sobre seu.

Per fugir de la perspectiva catalana, Sánchez va reunir ahir per segon cop en tan sols una setmana la seva executiva amb la intenció d’esmenar l’estratègia de Rajoy no només a Catalunya, sinó en totes les comunitats autònomes. En roda de premsa, Fernández Vara va constatar el fracàs de la conferència de presidents de fa un any, que -sota la promesa d’una millora del finançament- tant el PP com el PSOE van fer servir aleshores com a mecanisme de pressió sobre Carles Puigdemont. El president de la Generalitat no hi va anar perquè ja llavors no hi donava “cap credibilitat” i, de fet, un any després el compromís de millorar el finançament continua ajornat sine die.

Iglesias trenca el silenci

Podem també mira en perspectiva el 2020. Iglesias presentarà avui al consell ciutadà estatal, el màxim òrgan de direcció del partit entre congressos, un extens informe de balanç del 2017 posant al mateix sac la gestió tant del PP com del PSOE i Ciutadans. Serà contra aquesta “triple aliança” que Iglesias estructurarà el discurs durant aquest any que comença. Concentrant-se més a atacar el bloqueig dels canvis socials a l’Estat que no pas a denunciar que el PP, el PSOE i Cs són el “club del 155”.

El 21-D, els comuns van perdre tres escons a Catalunya, després d’un resultat que ja van qualificar de dolent el 2015. Fonts del partit asseguren que ja no tenien grans expectatives i el seu secretari d’organització, Pablo Echenique, sosté que una part de la culpa va ser de la “barrera mediàtica”: que els mitjans només es fixessin en la polarització entre el bloc independentista i el constitucionalista.