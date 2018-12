L'executiu espanyol es queixa per carta a la Generalitat d'un suposat "desistiment de funcions" del Govern

El govern de Pedro Sánchez ha demanat explicacions aquest dilluns a la Generalitat pels fets ocorreguts aquest cap de setmana a Catalunya, amb els talls a les carreteres i l'aixecament de peatges per part dels CDR. Tres ministres de l'executiu socialista -la vicepresidenta, Carmen Calvo; el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos- han enviat cartes als seus homòlegs del Govern per mostrar la seva preocupació pels fets i queixar-se per la inacció dels Mossos.

En la carta que Calvo adreça a Pere Aragonès, la vicepresidenta retreu al Govern el que Moncloa considera un "desistiment de funcions" de l'executiu liderat per Quim Torra. Calvo mostra la seva "inquietud" pels talls de carreteres. "Aparentment hi ha hagut un abandonament de les funcions que té atribuïdes aquest govern", afirma la carta.

Calvo adverteix que la seva "obligació" és avaluar els possibles incompliments de la llei que s'hagin pogut produir. De fet, en declaracions a la premsa també aquest dilluns, la número dos de l'executiu espanyol ha advertit que Sánchez estudia quines mesures es poden prendre contra la Generalitat. "El president de Catalunya no es pot inhibir quan passen situacions que generen preocupació entre la ciutadania”, ha dit. Segons Calvo, "els fets d’ahir són inadmissibles".

Marlaska acusa els Mossos de no exercir la seva funció

El mateix dia en què el PP i Ciutadans han tornat a demanar a Pedro Sánchez activar l'article 155 de la Constitució, Grande-Marlaska ha adreçat les seves preocupacions al conseller d'Interior, Miquel Buch, en una altra missiva. Segons el ministre, els Mossos "no han exercit la funció de garantir el manteniment de l'ordre públic", tot i estar presents als talls de carreteres. El ministre amenaça amb enviar a Catalunya agents de la Policia Nacional, com ja va passar quan els va aplicar el 155.

En la tercera carta, Ábalos expressa al conseller Damià Calvet el seu "profund malestar" pels incidents als peatges de les autopistes de titularitat estatal AP-7 i AP-2 i subratlla que la Generalitat és l'encarregada de l'ús correcte de les infraestructures. El ministre considera que els incidents protagonitzats pels CDR malmeten la imatge d'Espanya i Catalunya.