Sánchez demana al PP que no alimenti “el greuge territorial” com va fer amb l’Estatut

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimarts al PP que “que sigui adversari del govern però no de l’Estat”, i més concretament que no atiï el foc de la divisió territorial. A preguntes del senador del PP José Manuel Barreiro, en la primera sessió de control al govern espanyol a la cambra alta espanyola des que és president, Sánchez ha recordat als populars que durant l’aprovació de l’Estatut van contribuir al “greuge territorial” amb la recollida de firmes en contra del text.

“F acin una reflexió sobre el que ha passat aquests últims anys, perquè molt probablement la societat espanyola no entendria veure’ls instant als greuges territorials, veure el PP posant taules de petició de signatures per alimentar-los”, ha assegurat Sánchez, que ha rebut les acusacions de Barreiro de voler sustentar el seu govern “amb els que volen trencar Espanya” i estan sent “com a mínim qüestionats per la justícia”.

El president espanyol ha recordat que Catalunya és “l’única comunitat autònoma” que ara mateix té un estatut no referendat a conseqüència d’aquell recurs del PP, i li ha criticat que l’any 2006 els partits independentistes suposaven el 15% i ara “més del 40%”: “No en trauran cap conclusió?” Per això, ha apel·lat al “sentit d’estat” del PP i ha considerat que els socialistes en van tenir en l’anterior etapa, amb el govern de Mariano Rajoy. Sánchez, a més, ha acusat el senador popular d’exigir “lleialtat” mentre són al govern, “però no a l’oposició”.

A preguntes de Coalició Canària, Sánchez ha donat més detalls del seu model territorial i ha reiterat, com va dir en el debat de la moció de censura, que no tenia previst modificar la reforma del finançament autonòmic.

El PDECat demana a Sánchez diàleg “sense línies vermelles”

A les portes de la sessió de control al govern espanyol, el senador del PDECat Josep Lluís Cleries ha demanat a Sánchez que establís un diàleg “bilateral” amb la Generalitat sense més dilació i “sense línies vermelles”. El president espanyol va anunciar en una entrevista a TVE aquest dilluns que tenia previst trucar al president de la Generalitat, Quim Torra, aquesta mateixa setmana per fixar data per a una reunió que pretén celebrar al principi del mes de juliol.