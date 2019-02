Sánchez defensa des d'Estrasburg que a Espanya la protecció dels drets humans "no està en qüestió"

Pedro Sánchez ja és el primer president espanyol que s'ha reunit amb el president del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). I ho ha fet a cinc dies de l'inici d'un altre fet únic en la història d'Espanya, el macrojudici als presos polítics del Procés, que tenen justament aquest tribunal europeu com l’última esperança per ser alliberats. Aquesta trobada ha sigut privada i el president espanyol no ha volgut fet cap mena de declaració als mitjans. Sí que ha sigut públic, però, el discurs que –també de manera poc habitual– ha pronunciat al Consell d'Europa, un parlament en què ha deixat caure missatges per a tots els fronts que té oberts. Però la seva voluntat més clara era reivindicar que Espanya és una democràcia plena on "l'imperi de la llei, el respecte a les institucions i la protecció dels drets humans no estan en qüestió".

El discurs l'ha pronunciat davant els ambaixadors nacionals del Consell d'Europa, després d'una jornada de reunions amb el seu secretari general, Thorbjørn Jagland, i amb el mateix president del TEDH, Guido Raimondi. La voluntat del president ha sigut clara: reivindicar que el sistema judicial espanyol dona totes les garanties als seus ciutadans. De fet, fonts del govern espanyol que acompanyaven el president en la reunió, asseguren el mateix Raimondi ha ratificat que Espanya té un dels sistemes judicials més garantistes gràcies precisament a l'existència del Tribunal Constitucional. Les mateixes fonts, però, asseguren que en la trobada no s'ha parlat explícitament del judici al Procés ni de Catalunya, sinó de la "situació general d'Espanya".

La coincidència de calendari amb el judici del Procés és una qüestió que el govern espanyol justifica precisament per això, per casualitat. La Moncloa insisteix que aquesta era una trobada fixada a l'agenda des del desembre (quan ja se sabia que el judici seria entre finals de gener i principis de febrer) i que es correspon amb unes reunions de treball formals. Segons un portaveu del TEDH, les reunions entre el president d'aquest alt tribunal i caps d'estat i de govern han començat a ser més freqüents els últims anys, però fins ara no ho havia fet cap president espanyol. I aquesta és justament la raó que fa servir el president espanyol per explicar la necessitat d'anar fins a Estrasburg a defensar la plenitud de la democràcia espanyola.

En el seu discurs, Sánchez no ha esmentat Catalunya però sí que ha esgrimit que un dels motius pels quals Espanya garanteix la protecció dels drets de tots els seus ciutadans és precisament perquè es va dotar d'una estructura estatal descentralitzada, que garanteix que "les diferències i particularitats dels espanyols estiguin protegides per igual". No s'ha oblidat, però, de matisar que al mateix temps queda garantida també "la unitat d'Espanya, assumint que unitat no significa homogeneïtat".

Avís a PP i Cs

Després de la polseguera que ha aixecat (també al seu propi partit) la voluntat d'habilitar la figura del relator en la taula de diàleg amb la Generalitat, Sánchez ha deixat clar que promoure la "crispació sobre l'acord debilita la democràcia", de la mateixa manera que la debiliten, però, les "ruptures unilaterals". I, en una defensa implícita de la seva aposta pel diàleg amb Catalunya a través fins i tot de la figura del relator, també ha etzibat que debiliten la democràcia aquells que defensen "fórmules simplistes, anacròniques i ja fracassades per resoldre problemes complexos".

No es pot governar "excloent les minories", ha reivindicat el president espanyol, que no s'ha oblidat de posar en valor la diversitat cultural i lingüística d'Espanya, posant el català al capdavant de l'enumeració. Però recordant les paraules del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, en plena campanya internacional contra la "desinformació" relacionada amb del Procés, Sánchez també ha posat sobre la taula el repte de fer front a les 'fake news' que constitueixen "realitats augmentades" i de fer prevaldre la democràcia davant les "mentides" i "manipulacions".



Què és el Consell d’Europa?

D’entrada cal recordar que no és una institució europea. És un organisme d’adhesió voluntària que promou la defensa dels drets humans, la llibertat d’expressió i dels mitjans, la llibertat d’assemblea, la igualtat i la protecció de les minories als 47 països que l'integren. Ho fa a través de convencions internacionals. També controla el progrés dels estats membres en totes les àrees que defensa i fa recomanacions a través d’organismes experts independents. Es va fundar el 1949 i el constitueixen 47 estats membres. No té poder per fer lleis però sí capacitat per reforçar acords internacionals. En forma part el Tribunal Europeu de Drets Humans, que és el guardià de la Convenció Europea dels Drets Humans. El constitueixen el Comitè de Ministres, amb tots els ministres d’Exteriors dels estats membres, que es reuneixen un cop a l’any, i l’Assemblea Parlamentària, formada per parlamentaris de cada estat membre.

És habitual fer-hi discursos?

S’han pronunciat diversos discursos institucionals al Consell d’Europa des que es va crear però, com explica un portaveu de la institució, és poc habitual que un primer ministre (o president en el cas de Sánchez) pronunciï un discurs davant el Comitè de Ministres, el més habitual és fer-ho davant l’Assemblea de Parlamentaris, que es reuneix periòdicament. En el cas d’Espanya, l’últim va ser justament de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, el 2009, quan Espanya ostentava la presidència del Comitè. Adolfo Suárez i Felipe González també hi han pronunciat discursos, de la mateixa manera que els monarques espanyols.