Sánchez descarta que el PSC investeixi Arrimadas com a presidenta

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha descartat aquest dijous que el PSC investeixi la candidata de Ciutadans al 21D, Inés Arrimadas, com a presidenta de la Generalitat. “El PSC no farà president cap formació ni candidat que abraci l’independentisme, i tampoc “opcions polítiques de dretes”, ha afirmat en una entrevista a TVE. Segons Sánchez, els socialistes catalans, igual que el PSOE, volen “un govern que defensi la convivència, la concòrdia, l’autogovern, i que faci polítiques d’esquerres” perquè a Catalunya “hi ha molta gent que està patint les conseqüències del secessionisme” i “avui estem pitjor que fa cinc anys”. Després del 21D, ha dit, cal “superar la dinàmica de blocs” i “obrir un nou temps”.

Sánchez ha descartat investir Arrimadas perquè Ciutadans és un partit “que està seguint la política territorial del PP” i el que “durant els últims mesos està abraçant el PP”. Els socialistes catalans, ha insistit, no investiran un president independentista ni de dretes, perquè defensa “teixir ponts i obrir espais de convivència, i l’espai de la convivència no està a la dreta del PP”.

Tot i les paraules de Sánchez, la candidata de Ciutadans el 21-D, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dijous des de Brussel·les que "si surten els números" després dels comicis de desembre la formació demanarà el suport del PSC per formar "un govern alternatiu". "Si les eleccions donen per poder fer una alternativa, demanaré el suport dels socialistes perquè tindran molt difícil explicar als seus votants que vulguin tornar a pactar amb els partits que volen separar Catalunya de la resta d'Espanya", ha assegurat.

Preguntada per les declaracions del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha anticipat que el PSC no donaria suport a un govern d'Arrimadas, la candidata de Ciutadans ha assenyalat que els socialistes haurien de deixar de pensar en "vots i cadires" i intentar proposar una alternativa de govern que no vulgui "trencar més la convivència". "La situació a Catalunya és molt greu i tindran difícil dir que prefereixen seguir allargant el procés abans que donar suport a un partit net, constitucionalista i de centre", ha afegit. En aquest sentit, la líder de Cs ha recordat també que "gràcies a la responsabilitat" del seu partit els socialistes han pogut governar en altres parts de l'Estat, com a Andalusia.

Sánchez diu que la posició del PSC i el PSOE són "coincidents"

Segons Sánchez, la posició del PSC i del PSOE són “coincidents”, i “és una bona forma de demostrar als catalans i a la societat espanyola” que es dues formacions “es puguin entendre” en el “plantejament federal”. “Sempre hi ha hagut una coordinació molt positiva entre les dues organitzacions” des que Iceta i ell són responsables dels dos partits, ha dit.

Ha insistit que la reforma de la Constitució “té a veure amb la regeneració i la defensa de drets i llibertats”, i també ha d’implicar una “revisió de l’Estat autonòmic”. Cal “avançar cap a una nova Espanya autonòmica” sense “recentralitzar competències”, com volen, ha dit, el PP i Ciutadans.

Sánchez ha admès que el suport de la seva formació al 155 ha estat “transcendental” per “traslladar un missatge d’unitat” i què es comprengués “millor” a l’exterior la necessitat d’aplicar aquest article per “normalitzar” la situació a Catalunya. “El 155 no suspenia res, va ser l’independentisme qui va suspendre l’autogovern”.

També ha apuntat que “no té gaire a dir” sobre la “decisió personal” de Puigdemont de “sortir fora d’Espanya” tret que “li agradaria que estigués a Espanya i fent campanya”, tot i que “la qüestió judicial s’ha de dilucidar en els termes de l’aplicació de la llei” i “la política ha d’anar per una altra banda”. “El que hagi decidit l’Audiència Nacional benvingut sigui”.

Arrimadas demanarà el suport del PSC

Segons ha defensat la candidata de Cs en roda de premsa a Brussel·les, on ha mantingut i mantindrà al llarg d'aquest dijous reunions amb responsables d'ALDE (el partit liberal europeu on s'integren Ciutadans però també el PDeCAT), ni Catalunya ni Europa "poden permetre's" allargar més "una situació d'incertesa". Com ja va fer dimecres, la líder de Ciutadans ha advertit que si tornen a governar els independentistes "seguiran fent el mateix". "No crec que canviin d'objectiu", ha afegit.

La presidenta del partit taronja ha expressat que si governa respectarà "a tots els catalans" i ha retret, en aquest sentit, missatges rebuts des de l'independentisme. "L'anterior govern ens ha dit als no independentistes traïdors, súbdits i Forcadell va dir públicament que els nostres votants no eren poble de Catalunya", ha exposat. També ha criticat que l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert l'hagi "convidat a marxar" de Catalunya.

Preguntada per la posició del seu partit sobre si ha de continuar o no la intervenció de les finances de la Generalitat després del 21-D, Arrimadas ha recordat que el suport de Ciutadans a l'aplicació del 155 va tenir com a requisit la convocatòria "immediata" d'eleccions. "Volem que després de les eleccions hi hagi un govern que respecti tots els catalans i, si això passa, l'aplicació de la Constitució deixarà de tenir sentit", s'ha limitat a dir.