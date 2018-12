La vaga de fam de Sànchez i Turull arriba a capçaleres d'arreu del món

La vaga de fam de Jordi Sànchez i Jordi Turull ha arribat a algunes de les principals capçaleres del món durant el dissabte, sobretot de la mà de les agències de notícies Reuters, France Presse i Associated Press. Les edicions digitals de diaris com el nord-americà 'The Washington Post', el francès 'Le Figaro' i l'alemany 'Frankfurter Allgemeine' se n'han fet ressò. Entre d'altres, també ho han fet els webs de les televisions públiques d'Àustria (ORF) i Alemanya (ZDF), i la qatariana Al-Jazeera, una de les més influents en el món àrab. Rotatius com el 'The New York Times' destaquen que Turull i Sànchez justifiquen l'acció per reivindicar "un judici just", mentre que d'altres com 'Die Welt' expliquen que els dos processats lamenten el "bloqueig" del TC per portar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

La majoria de rotatius que han publicat articles sobre la protesta de Sànchez i Turull recullen part del comunicat dels dos diputats llegat per Jordi Pina, com ara ' The New York Times'. "No abandonarem mai el nostre dret a un judici just", són les paraules de l'advocat que destaca Associated Press (AP) i que reprodueix el rotatiu nord-americà i d'altres, com el britànic ' Daily Mail'.

El teletip d'AP també menciona la resposta del govern espanyol, prometent garanties durant el procediment judicial "com tots els ciutadans", i també repassa les penes que ha demanat la fiscalia per a tots dos. La peça, també reproduïda per mitjans com el nord-americà ' ABC news', explica els motius que ha donat el Suprem per mantenir la presó preventiva, i diu que la ciutadania de Catalunya "està més o menys dividida a parts iguals" sobre la independència del país.

Al seu torn, Reuters recull una altra part del comunicat llegit per Pina, en el qual Sànchez i Turull diuen que no accepten cap "discriminació ni dilació injustificada" per part de la justícia espanyola. L'article de l'agència de notícies britànica, reproduït per mitjans com Euronews, també dona context de la situació política a Catalunya en l'últim any, i diu que "les tensions amb Madrid s'han refredat" en els últims mesos però el govern català "continua defensant un referèndum per marxar d'Espanya".

Pel que fa al teletip d' Agence France Presse (AFP), el més reproduït entre els grans mitjans europeus que se n'han fet ressò, explica que Pina ha deixat clar que ell no els ha recomanat fer una vaga de fam. També ha destacat que la mesura busca "despertar consciències", tal com diu el comunicat dels dos membres de Junts per Catalunya. L'agència també apunta que el judici probablement començarà a principi de 2019. Diversos mitjans han publicat articles a partir d'aquesta informació, com ara Radio France internationale (RFi).

Els mitjans alemanys i italians també se n'han fet ressò. A més, el mitjà rus Russia Today ha inclòs piulades de Carles Puigdemont reaccionant a la vaga de fam.