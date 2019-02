Pedro Sánchez, sobre la marxa de la dreta: "Això no és patriotisme, és deslleialtat"

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha reaccionat des de Santander a la manifestació de Madrid convocada per Cs, PP i Vox per desbancar-lo de la Moncloa i rebutjar els independentistes. "Respecto la concentració de la plaça Colón, però estan fent una manifestació contra una persona que quan hi va haver dos referèndums a Catalunya, la DUI i el 155 era cap de l'oposició i va ser al costat de Mariano Rajoy", ha expressat el president espanyol. Així, ha dit, que ara ell està intentant "resoldre una crisi d'Estat" a Catalunya que el PP va "agreujar" dins la Constitució: "El govern treballa per la unitat d'Espanya, que significa unir els espanyols i no enfrontar-los".

Així, Sánchez ha reblat: "Les dretes fan sempre el mateix: quan són al govern exigeixen lleialtat i quan són a l'oposició lideren la crispació. Això no és patriotisme, és deslleialtat". El líder del PSOE ha dit que la "crisi d'Estat" que hi ha a Catalunya "des de fa més d'una dècada" s'ha de resoldre amb "Constitució i diàleg".

Fonts del PSOE han assegurat, sobre la manifestació, que la convocatòria -que ha reunit 45.000 persones- ha estat un "fracàs". "Es demostra que les idees uneixen, la crispació no", afirmen les mateixes fonts - informa Ot Serra-.

També s'ha dirigit als independentistes i els favorables a l'autodeterminació a Catalunya, demanant-los que "mirin a fora" i el què ha passat al Regne Unit amb el Brexit. "La democràcia no és cara o creu [independència sí o no] sinó convivència", ha asseverat.

En aquest sentit, s'ha referit al debat de pressupostos que començarà aquest dimarts, el mateix dia del judici, al Congrés dels Diputats. "Hauran d'explicar perquè voten en contra a uns comptes socials", ha afirmat, enumerant les mesures socials que incorporen.

La Moncloa i la Generalitat van trencar negociacions divendres, ja que la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va donar un ultimàtum als independentistes perquè aparquessin el dret a l'autodeterminació i acceptessin les seves condicions de diàleg.

Crida a la mobilització del vot femení per defensar els drets de les dones enfront la dreta

Pedro Sánchez ha fet aquest discurs en un acte de partit a Santader (Cantàbria) per presentar l'alcaldable de la ciutat Pedro Casares a les eleccions del 26 de maig. El president espanyol ha dirigit bona part del seu discurs a les dones, aprofitant el discurs de Cs, PP i Vox contra els seus drets. "Abans arribaven tard però arribaven", ha dit sobre el dret a l'avortament, "però ara amb Pablo Casado no, volen anar enrere", ha etzibat. Sánchez ha expressat el seu compromís explícit amb la llei contra la violència de gènere i ha assegurat que "mentre hi hagi presidents i alcaldes socialistes, hi haurà governs feministes que garantiran la lluita contra la violència de gènere". "Els qui defineixen el seu projecte polític en contra de les dones, seran expulsat de la política per les dones i els homes que us fem costat", ha etzibat.

Casares ha afirmat que Cs i el PP surten aquest diumenge al costat dels ultres, de la Falange i de Vox. "Mentre ells surten al carrer contra Pedro Sánchez nosaltres sortim als carrers per millorar la vida de la gent", ha dit. "Ara ens diuen traïdors (...) als que estem intentant buscar solucions per seguir convivint junts en el marc de la Constitució", ha afirmat, "són ells els traïdors", ha reblat dirigint-se a la dreta.

651x366 Pedro Sánchez en un acte de partit a Cantàbria / EFE Pedro Sánchez en un acte de partit a Cantàbria / EFE

Tal com ahir Sánchez va rebre l'escalf dels dirigents de Biscaia, aquest diumenge també ha rebut el suport de Cantàbria. A diferència dels barons d'Aragó o Castella la Manxa, el secretari general de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha demanat "responsabilitat" a tots els membres del PSOE i "lleialtat" al partit i al secretari general. "Debatre fora del partit amb deslleialtat no és bo per ningú, només per les dretes que ens volen trencats i dividits", ha dit, després que diversos dirigents i també l'expresident Felipe González i l'exministre Alfonso Guerra hagin carregat contra el "relator" que negociava la Moncloa amb la Generalitat.

"Hi ha un monstre de tres caps reclamant el retorn al passat", ha dit Zuloaga sobre la manifestació de la dreta a Madrid.

El presidente @sanchezcastejon está haciendo lo que tiene que hacer. Le pido que no deje nunca de tratar de mejorar la convivencia de #España, gobernando, tomando decisiones para todos los españoles y sin dejar de lado ningún conflicto. Todo lo contrario que el anterior Gobierno. pic.twitter.com/8HM9l492lN — Pablo Zuloaga (@Pablo_Zuloaga) 10 de febrero de 2019

Ahir, que va presentar un acte a Barakaldo, el president Pedro Sánchez va recórrer al franquisme per alertar de la protesta d'aquest diumenge. Va dir que hi ha una “Espanya en positiu” representada pels socialistes i una altra “en blanc i negre” que s’escenificarà a la manifestació convocada pels populars i la formació taronja i a la qual ja s’han afegit Vox i altres grups d’extrema dreta com la Falange, Hogar Social i España 2000. “Nosaltres [el PSOE] estem orgullosos del nostre passat, d’altres no [del seu]”, va deixar anar des de Barakaldo (Euskadi) en referència a la dictadura. Així, a més de carregar contra la marxa, Sánchez ho va aprofitar per situar el focus sobre les eleccions del mes de maig i, recordant l’eslògan del “Si tu no hi vas ells tornen” del PSC el 2008, va cridar a la mobilització del votant progressista. “Sortim a defensar l’Espanya que som enfront de l’Espanya que ens van obligar a ser durant quaranta anys”, va sentenciar.

Pols oposats amb Torra





Malgrat la crítica contra la dreta i la defensa de la política del diàleg, el president espanyol també va marcar distàncies amb els independentistes i va negar la major: “Mai acceptaré el dret a l’autodeterminació”. Fins i tot va considerar que els catalans “ja havien decidit no independitzar-se” i es va erigir com el garant de l’Espanya “autonòmica” actual. “Un referèndum dividiria per sempre la societat catalana”, va dir, com a resum. Després de rebre l’escalf dels dirigents bascos, que, a diferència dels barons d’Aragó i Castella-la Manxa, sí que van defensar la política amb Catalunya, el president espanyol va advertir a Cs, el PP i els independentistes -situant-los al mateix nivell- que si dimecres 13 de febrer veten el primer tràmit dels pressupostos la societat espanyola “prendrà nota” del seu “compromís amb el benestar” de l’Estat.



Si bé Sánchez insistia ahir que “mai” posaria un referèndum d’independència sobre la taula, Quim Torra escenificava el trencament entre els dos interlocutors demanant a la Moncloa que el diàleg es reprengui i es “concreti en l’autodeterminació”. Després de mesos d’acostaments entre les dues administracions, el president de la Generalitat va opinar ahir des de Soto del Real, després de visitar els presos polítics, que les converses no poden ser genèriques sinó que ja s’han d’acotar a allò que demana una majoria de la societat catalana. En aquest sentit, Torra va demanar “coratge” al president espanyol per acceptar l’autodeterminació i la presència d’un “relator internacional”, tot i no especificar en quin espai de negociació. Més enllà del contingut, es va alinear amb els consellers Pere Aragonès i Elsa Artadi i va acusar l’Estat d’haver “trencat” el diàleg.