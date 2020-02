Sánchez es bolcarà en la cursa del PSC per ocupar l’espai de Cs

Les pròximes eleccions catalanes, encara sense data però previstes per a aquest any, seran la prova del cotó fluix de la recuperació del PSC, però també serviran per mesurar el suport social a l’aposta de Pedro Sánchez pel diàleg amb Catalunya. Un bon resultat de la candidatura que tornarà a encapçalar Miquel Iceta engreixarà els arguments del govern espanyol per demanar a l’independentisme que aparqui l’objectiu de l’autodeterminació i accepti negociar un millor encaix a l’Estat. És en aquest context que Sánchez preveu bolcar-se ja en la precampanya del PSC, especialment davant la possibilitat d’ocupar l’espai electoral que està perdent Ciutadans.

Després de reunir-se el 6 de febrer amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Sánchez va aprofitar per trobar-se a porta tancada amb una nodrida representació de dirigents i càrrecs públics del PSC a la seu del partit, on els va enviar un missatge clar: la qüestió catalana serà una prioritat d’aquesta legislatura i el paper dels socialistes catalans és clau per a l’èxit de la nova etapa amb la Generalitat. Segons fonts presents a la trobada, el líder socialista va oferir el seu suport al PSC de cara a l’horitzó electoral i va anunciar la seva intenció de tenir més presència a Catalunya en els pròxims mesos. “Ens va dir que ens ajudaria en el que calgués [...]. Que ara tenim un aliat per al diàleg a l’Estat, que cal persistir en aquest discurs i que està convençut que aquest cop els catalans ens donaran més suport”, explica un diputat.

En les últimes catalanes, el 21 de desembre del 2017, la polarització va passar factura al PSC, que només va sumar un escó (dels 16 als 17 diputats), mentre que Cs va capitalitzar el vot unionista. Sánchez, segons explica un alcalde que era a la trobada del dia 6 -i tal com va avançar llavors l’agència Efe i ha confirmat l’ARA-va afirmar que el partit taronja està ara en “ game over ” i que la via de creixement més ràpida per als d’Iceta és intentar omplir el buit que els taronges estan deixant a l’àrea metropolitana, on el PSC ja ha recuperat terreny en els últims comicis estatals i municipals.

Dirigents socialistes consultats matisen l’aspiració d’arrabassar el més d’un milió de vots amb què Inés Arrimadas va guanyar les eleccions, i consideren que part d’aquest electorat es mourà cap al PP i Vox o es quedarà a casa. Sobre el partit plana l’opinió que en les últimes cites electorals ja s’ha crescut tot el que es podia per la banda de Cs, si bé també hi ha la sensació que la davallada dels taronges suposa més pastís a repartir en el flanc constitucionalista. “Som els que n’obtindrem més benefici”, opina un càrrec de la cúpula. L’estratègia, segons va considerar el president espanyol, ha de passar per mantenir l’aposta pel diàleg i el trencament dels blocs del Procés. El PSC i el PSOE, ara en plena sintonia, no preveuen tornar a endurir el discurs contra l’independentisme com van fer a les últimes estatals, en les quals van arribar a amenaçar amb una nova aplicació del 155, sinó reivindicar la nova etapa pactada amb ERC amb l’objectiu de superar el debat sobre l’autodeterminació.

Aquest plantejament, però, obligarà novament els d’Iceta a fer equilibris, admeten diverses fonts. “No hem de copiar Cs, però tampoc fer posicionaments per acontentar l’independentisme”, apunta un membre de l’executiva. “Hem de fer campanya pel diàleg però combatre els que diuen «Ho tornarem a fer»”, exposa un altre dirigent, que argumenta que hi ha molts votants potencials que no es refien de les converses iniciades amb el Govern. Jugaria a favor del PSC que acabés quallant la coalició electoral del PP i Cs, ja que permetria marcar distància amb les opcions més reaccionàries contra el Procés i explotar el discurs progressista en campanya. “Part del cinturó industrial de Barcelona és antinacionalista però no de dretes”, destaca una de les fonts. Cal tenir en compte que l’ecosocialisme desencantat amb els comuns i el catalanisme moderat també són objectius electorals del PSC.

“A la tercera va la vençuda”

La precampanya serà llarga i el context en què s’arribi a les urnes pot ser molt diferent, però els socialistes estan convençuts que la presència de Sánchez i el mateix PSC -representat pel ministre Salvador Illa- a la Moncloa tornarà a ajudar el partit a créixer a les eleccions. “És el nostre capital”, confessa un càrrec local. L’objectiu proclamat per Iceta és convertir el partit en primera força, un escenari que per ara les enquestes no preveuen. Un sondeig recent a La Vanguardia donava al PSC fins a 27 diputats -enfront dels 12 de Cs- però el situava per darrere d’ERC i JxCat i sense opcions realistes per governar.

En la trobada amb el PSC, Sánchez es va mostrar molt optimista amb la nova etapa amb Catalunya i l’horitzó electoral del PSC, i va emplaçar Iceta a treballar per la victòria. “A la tercera va la vençuda”, va respondre el candidat, esperançat que la influència del seu interlocutor capgiri els mals resultats que va aconseguir el 2015 i el 2017. Això dependrà en gran mesura de la marxa del diàleg amb la Generalitat, una aposta de “risc” i que en qualsevol moment es pot “distorsionar”, admet un diputat.