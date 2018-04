Per què Sànchez ha canviat de discurs davant Llarena?

Diversos dirigents independentistes presos han transmès als seus visitants les últimes setmanes una certa autocrítica respecte a les declaracions que han prestat durant el procés d'instrucció. El malestar procedeix del que es defineix com el canvi de les regles de joc per part del magistrat instructor Pablo Llarena des d'aquella primera compareixença del 9 de novembre de 2017 dels membres de la mesa del Parlament fins a l'ordre de processament del 23 de març.



El centre d'aquesta valoració crítica no ha estat tant el to conciliador i respectuós amb l'ordre constitucional i l'abandonament de la via unilateral, atenent tant les recomanacions dels seus lletrats com també determinats missatges que els arribaven des d'àmbits polítics sobre el que convenia declarar, com la idea que haurien d'haver fet més èmfasi en la seva condició d'independentistes i en la persecució política a la qual es veien sotmesos.



Aquesta situació, que l'ARA va poder detectar la setmana passada, ha aflorat precisament en ocasió de les declaracions indagatòries davant del magistrat instructor, Pablo Llarena, en la sessió d'aquest dilluns.



Qui reflecteix més bé aquest, diguem-ne, "revisionisme", és Jordi Sánchez. En acabar una sèrie de preguntes que li va formular, el seu lletrat Jordi Pina va demanar-li si volia afegir alguna cosa. Sánchez tenia un petit paper que contenia alguns dels punts que volia destacar.



Va explicar durant uns deu minuts, en to respectuós, però dur en el fons, davant la cara impassible del magistrat instructor, que s'havia llegit una per una totes les seves resolucions i que se sentia indefens perquè ignorava quina era l'actitud que havia d'adoptar per canviar la seva situació de presó.



Va apuntar que és independentista i que havia anat a les eleccions del 21 de desembre del 2017 amb el programa d'un partit, Junts per Catalunya, sobre el qual cap jutge ni fiscal va plantejar cap impugnació davant la Junta Electoral.



I va destacar que precisament per la seva adscripció a aquest partit i les seves idees el magistrat Llarena havia consagrat la seva predisposició psicològica a delinquir; per tant, segons el magistrat, hi havia risc de reiteració delictiva.



I en aquest context, la indefensió consistia en el fet que, tot i que pensa que la independència de Catalunya només podia resultar del diàleg amb l'Estat, no podia fer-hi res. Va dir també que Catalunya no és Corea del Nord.



Quan va acabar l'al·locució, Llarena va apuntar que si tenia, en efecte, aquestes objeccions, els seus lletrats ja sabien què fer: recórrer a la Sala de Recursos de la Sala Segona del Tribunal Suprem.



Jordi Cuixart, molt breu, també va reflectir el malestar amb l'instructor a través de la lectura d'un text en què va fer al·lusió a les Nacions Unides.



Aquest dimarts declararan Joaquim Forn, Raül Romeva i Josep Rull. Forn, precisament, segons fonts consultades per l'ARA, també consta entre els 'revisionistes', tenint en compte que va arribar a prometre al magistrat que renunciaria al seu escó si no es veia amb capacitat, des de la presó, d'influir perquè JxCat respectés l' ordre constitucional, cosa que va fer.



Forn, a més, estrena lletrat en Xavier Melero, perquè els lletrats Cristóbal Martell i Daniel Pérez-Esqué han decidit abandonar la defensa.