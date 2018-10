Sánchez compareixerà en un ple monogràfic sobre Catalunya al Congrés

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acceptat comparèixer al Congrés en un ple monogràfic sobre Catalunya, com l'hi reclamaven ERC i el PDECat, tot i que encara no s'ha fixat una data. Així ho ha avançat la portaveu parlamentària del PP, Dolors Montserrat, a la sortida de la reunió de la junta de portaveus, on tots els grups parlamentaris han donat suport a la petició dels independentistes catalans.

Així, una confluència d’interessos entre l’oposició de dretes, que vol mantenir viu el debat sobre Catalunya perquè és una eina de desgast a Sánchez, i els independentistes, que volen conèixer el projecte que Sánchez té per resoldre la qüestió, farà que el president espanyol acabi donant explicacions al Congrés.

Montserrat ha censurat "el canvi de criteri" de l'executiu socialista, que fa una setmana va rebutjar una sol·licitud similar, registrada al Congrés al costat de Ciutadans i que reclamava la presència del president en el ple pels incidents que van passar a Catalunya en el primer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

En concret, ERC i el PDECat demanaven un debat monogràfic sobre la situació política de Catalunya en què Sánchez informés de les iniciatives del govern espanyol "per canalitzar aquelles solucions polítiques que permetin una solució democràtica a les demandes de la societat catalana".