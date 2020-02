Sánchez es compromet a "convertir en fets" la nova etapa de diàleg: "No es quedarà en un paper"

Vint-i-quatre hores després de reactivar la interlocució amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Pedro Sánchez s'ha compromès aquest divendres a "convertir en fets" la nova etapa de diàleg. Després de reunir-se a l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, el socialista ha assegurat que l'"Agenda per al retrobament" que va entregar al cap del Govern, i en la qual s'estableixen les bases del PSOE per al diàleg, "no es quedarà en només un paper, com tants altres".

Sánchez ha insistit que el seu govern no es limitarà a predicar diàleg, sinó que passarà a "l'acció" i el posarà en "pràctica". "Demostrarem amb fets que és possible i factible", ha sentenciat, en una compareixença al Saló de Cent del consistori. Amb vista a la desjudicialització del conflicte a la qual s'ha compromès la Moncloa, una de les mesures que més urgeixen, segons ha considerat aquest mateix divendres Miquel Iceta, és reformar els delictes de sedició i rebel·lió al Codi Penal.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, el primer secretari del PSC ha apostat per impulsar aquests canvis "com més aviat millor" perquè els dos tipus penals "no s'ajusten prou al que va passar a Catalunya" l'octubre del 2017. "Els que hagin llegit la sentència del Tribunal Suprem deuen haver vist la dificultat dels magistrats d'encaixar el que va passar amb el que està recollit al Codi Penal. Una revisió és objectivament necessària, encara que alguns diran que amb això s'intenta perdonar", ha sostingut el socialista.

El govern espanyol ja es va comprometre el gener a modificar la sedició i rebel·lió, cosa que -per la seva aplicació retroactiva- podria reduir les penes dels presos polítics. Tot i la urgència expressada per Iceta, però, el líder del PSC ha admès que aquesta reforma no arribarà abans de vuit mesos. Sigui quan sigui, en tot cas, s'ha mostrat convençut que ajudarà a pacificar el conflicte. "Si hi ha un canvi legal que pot beneficiar una persona ja condemnada efectivament,contribueix a resoldre el problema encara que la sentència sigui ferma", ha argumentat.

Iceta ha refermat així el criteri del govern espanyol per resoldre la situació dels presos, escull en el diàleg que la Moncloa reactiva amb la Generalitat. En aquest sentit, ha insistit en el 'no' a l'amnistia que reclama el Govern i entitats sobiranistes per a tots els represaliats, deixant clar que suposaria fer una tabula rasa de totes les decisions que va prendre l'independentisme: "L'oblit té sentit després d'una dictadura de 40 anys. Però en una democràcia s'han de buscar altres camins", ha advertit, afegint que "és tant com dir que no va passar res".

Judicialització a banda, i en la línia del que ha defensat Sánchez, el primer secretari ha instat l'executiu català a no renunciar als "avenços concrets" que inclou el document de 44 propostes de Sánchez. "Els problemes més concrets que afecten la vida quotidiana tenen més possibilitats de ser resolts", ha dit, demanant que "l'espera del dia que tot ho arreglarà no ens privi de fer la feina en el terreny del concret de les coses que poden ajudar que la gent visqui millor".

Colau s'ofereix com a "aliada principal" del diàleg

L'alcaldessa Ada Colau, que ha comparegut amb Sánchez després de la reunió a l'Ajuntament, no s'ha estat de destacar la importància que, al seu parer, té la reunió de dijous entre presidents. "Ahir va ser un dia important", ha dit, qualificant la trobada al Palau de la Generalitat com un "punt d'inflexió en el to i el contingut". Colau, amb tot, ha ofert Barcelona com la "principal aliada" en aquesta nova etapa de diàleg.

A l'espera de veure si Sánchez li recull el guant, no ha concretat en què es traduiria el seu paper en la negociació per resoldre el conflicte amb Catalunya. De ben segur, en tot cas, que no serà el de la mediació que exigeix JxCat i que l'independentisme. Sánchez va deixar clar després de la reunió amb Torra que els únics mediadors seran els "47 milions de ciutadans espanyols, que seran testimonis d'un diàleg sincer". Malgrat el cop de porta, però, el cap del Govern ha insistit aquest divendres que tornarà a reclamar un relator que doni fe de les negociacions de la taula entre els els dos executius després que dijous el Parlament aprovés una resolució en aquest sentit amb els vots dels partits independentistes i l'abstenció dels comuns.