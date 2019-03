Sánchez contraposa les marxes del 8-M amb la de Colón: "Són les d'avui i demà enfront la d'ahir"

Si l'onada de la vaga feminista de l'any passat va agafar la majoria de partits espanyols per sorpresa, enguany l'han utilitzat com una forma de fer campanya de cara el 28-A. Bona part de les ministres de Pedro Sánchez van manifestar-se a les diferents protestes d'arreu d'Espanya, ben a prop d'on ho feia la número dos de Podem, Irene Montero. En canvi, el president del PP, Pablo Casado, va optar per distanciar-se'n i censurar que uns partits vulguin apropiar-se del moviment feminista. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va escollir una tercera via equidistant: no va anar a la marxa, sí que van manifestar-se les membres de l'executiva del partit taronja, però després d'haver-se escudat en què el és possible un feminisme liberal com el de Clara Campoamor.

Sánchez ha optat aquest dissabte, amb plena ressaca del 8-M, per continuar fent bandera del moviment feminista. Durant un míting a Valladolid ha assegurat que les imatges de les manifestacions feministes de divendres "són les de l'Espanya d'avui i del demà", mentre que "la dels tres en la plaça de Colón és la de la Espanya d'ahir, a la que no hem de tornar". El president espanyol s'ha identificat amb les protestes i amb els "centenars de vilers de dones i homes que es van manifestar per dir sí al que la dreta diu que no". El PSOE ha trobat així en el moviment feminista una forma de fer campanya contra PP, Ciutadans i Vox i intentar sumar el vot de la meitat de la població, les dones, reivindicant un PSOE feminista.

"Volem una Espanya feminista, perquè el feminisme no és ideològic, és igualtat, és democràcia i, si la meitat de la població pateix desigualtat, se'n ressent la democràcia del nostre país. Per això molts homes ens declarem feministes i hem pres consciència", ha asseverat Sánchez des de Valladolid després de contraposar-se a Casado, Rivera i el líder de Vox, Santiago Abasacal.

Iglesias no llança cap missatge

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha optat de moment per un perfil en segon pla mentre continua de baixa després del polèmic cartell en què anunciava el seu retorn amb la paraula 'VuElve' que el partit ha acabat retirant arran de les crítiques per masclisme. Des del 6 de març que no fa cap tuit. Ha pres la paraula aquest dissabte Montero en un míting a Alcorcón (Madrid) en què ha presentat Podem com "l'única garantia per frenar el trio de Colón" perquè al PSOE "li tremolen les cames" a l'hora de fer "canvis reals" des del govern espanyol". "Si volem frenar les dretes, no n'hi ha prou amb les mitges tintes del PSOE, només una força política pot garantir els drets, la que té les mans netes", ha assenyalat la número dos del partit lila, recordant que les forces de la dreta "estan molestes" amb Podem perquè els hi està plantant cara".

A més, ha insistit que "el trio de Colón" no pot arribar al govern perquè "no vol que el model econòmic canviï". Al seu parer això implica que no hi hagi igualtat entre homes i dones. Montero opina que amb el sistema actual les dones "no tenen fills perquè no saben què els passarà en un mes, si tindran feina o si tindran una pensió en el futur".