Sánchez es converteix amb 'Manual de resistencia' en el primer president espanyol en actiu en publicar llibre

El president del govern, Pedro Sánchez, es convertirà en el primer cap de govern espanyol que publica un llibre mentre està en el mandat. Segons ha anunciat aquest dimarts Ediciones Península, el líder socialista treu al mercat ‘Manual de resistencia’, en el qual explica la seva trajectòria accidentada fins a la Moncloa.

“Mai una moció de censura ha triomfat a Espanya”, “És impossible guanyar les primàries a l’aparell d’un partit”, són alguns dels llocs comuns que va derrocar el president espanyol, segons el comunicat de l’editorial, que repassa com des de l’arribada a la secretaria general del PSOE, el 2014, Sánchez ha vist com l’expulsaven, dos anys després, per acabar tornant i sent investit president del govern espanyol amb una moció de censura que va posar fi a la presidència de Mariano Rajoy.

Sánchez relata en el text aquest “recorregut vital” i un “procés personal de resiliència”, i ressalta el “moment històric” marcat per la crisi catalana, els canvis als partits i l’auge dels populismes. A més, segons promet l’editorial, al llibre es descobreix “el costat més desconegut del president del govern” espanyol.

Sánchez ja té publicada la seva tesi doctoral, centrada en la reputació pública dels estats i lligada al desenvolupament econòmic. El document, però, va estar immers en la polèmica per les acusacions de plagi que van vessar diversos mitjans de comunicació i que va forçar la publicació d’un text que inicialment només es podia consultar des de la universitat on es va doctorar, la Camilo José Cela.