Sánchez defensa Marlaska: "L'ataquen per haver desmuntat la policia patriòtica"

El mateix dia que el ministeri de l'Interior ha acceptat que Diego Pérez de los Cobos vagi destinat a la comissió de serveis de la intervenció central d'armes i explosius de la Guàrdia Civil a Madrid, Pedro Sánchez ha assegurat que la dreta ataca Fernando Grande-Marlaska per "haver desmuntat la policia patriòtica" que va crear el PP durant els governs de Mariano Rajoy. Així és com el president espanyol ha expressat el suport al ministre de l'Interior, assenyalat per associacions de jutges, fiscals i guàrdies civils per la destitució de De los Cobos. Segons alguns mitjans com El País, El Mundo i El Español, el coronel estaria decidit a recórrer el cessament als tribunals, després que s'hagi revelat que la directora de la Guàrdia Civil va acordar-ne la destitució per no haver informat sobre les investigacions de la causa judicial del 8-M.

"No hi haurà cap intromissió política a les forces de seguretat ni hi haurà policia patriòtica", ha assegurat Sánchez durant el debat de la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, davant les crítiques del líder del PP, Pablo Casado. "No hi ha policies que es dediquin a tapar corrupcions ni a atacar adversaris polítics", ha insistit Sánchez, que ha recordat la fosca etapa de Jorge Fernández Díaz a Interior. El debat s'ha traslladat a la sessió de control i s'hi han referit el president i la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha esquivat una pregunta de la portaveu del PP. Cayetana Álvarez de Toledo li ha recitat una llista d'accions del govern espanyol que suposadament degraden les institucions, com el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat o el d'una assessora de la Moncloa com a presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. "Vostè fa pena i por", s'ha dirigit Álvarez de Toledo a Marlaska, que porta un tatuatge al canell que diu "Ni pena ni por".

Tal com ja va fer ahir dimarts al Senat, Marlaska ha reiterat que l'interès del seu ministeri era saber per què s'havia filtrat a un mitjà una part de l'informe de la Guàrdia Civil, i no el seu contingut. Així, ha assegurat que la seva feina és "garantir la imparcialitat i professionalitat dels funcionaris públics", donant a entendre la falta de neutralitat de qui estava al corrent de la investigació de l'institut armat i va filtrar a la premsa abans fins i tot que les parts personades rebessin l'informe. Marlaska ha tornat a rebre acusacions de "mentir" des de la bancada del PP, de Vox i de Cs, que n'han demanat la dimissió.

Ja ho havien fet aquest dimarts un cop es va constatar que la setmana passada va ocultar el motiu real de la destitució. Si bé inicialment es devia a una remodelació dels equips i no al fet de no haver reportat informació sobre la causa del 8-M contra el delegat del govern espanyol a Madrid, ahir dimarts no va poder negar l'evidència davant la publicació de la nota de la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez, adreçada al secretari d'estat de Seguretat, Rafael Pérez.

Vox continua amb la via judicial

Vox ja va anunciar fa alguns dies que es personaria a la causa que instrueix la titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. El partit d'extrema dreta també va presentar el 27 de maig una querella, precisament, contra Pérez i Gámez. Segons informa Europa Press, la querella de Vox presentada el 27 de maig per presumptes delictes d'obstrucció de la justícia, represàlies i prevaricació ha correspost al jutjat d'instrucció número 11 de Madrid, que fa uns quants dies va rebutjar una querella contra el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, per un presumpte delicte d'homicidi imprudent.

En relació amb la impugnació de la destitució del coronel, Pérez és qui la va oficialitzar i ja és ferma en via administrativa, de manera que Pérez de los Cobos pot acudir directament als jutjats contenciosos administratius, segons apunta a l'ARA el professor titular de dret administratiu de la Universitat de València Andrés Boix Palop. La destitució per "pèrdua de confiança" del cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil Manuel Sánchez Corbí, quan Marlaska va aterrar a Interior el 2018, ja va acabar a l'Audiència Nacional, i el contenciós administratiu el va avalar el desembre del 2019.

Caldrà veure si el recorregut en el cas de De los Cobos és diferent, tenint en compte que la jutge Rodríguez-Medel va adreçar el 25 de maig una carta al secretari d'estat de Seguretat advertint-lo que des del principi del procediment havia ordenat a la unitat de la policia judicial de la Guàrdia Civil que només havia de transmetre el contingut de les diligències a ella. Una instrucció que també s'hauria pogut veure vulnerada amb la filtració a la premsa de l'informe de què es queixa Marlaska. En resposta al portaveu parlamentari de la formació taronja, Edmundo Bal, el ministre ha revelat l'opinió de Laurentino Ceña, el director adjunt operatiu que va dimitir l'endemà del cessament de De los Cobos. Segons Marlaska, a la carta de renúncia Ceña va assegurar que la destitució era "legal però injusta".