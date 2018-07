Sánchez no descarta ara un avançament electoral

El canvi de direcció al PDECat i la victòria de Pablo Casado en les primàries del PP dificulten la capacitat de governar del president espanyol, Pedro Sánchez. Fins a tal punt que l’executiu, que fins ara havia mostrat la voluntat d’exhaurir el mandat, obre la porta a un possible avançament electoral.

Fonts del govern espanyol han explicat aquest dimarts que de moment no entra en els seus plans convocar nous comicis, però alhora són conscients que si el PDECat es gira d’esquena a l’aprovació de qualsevol iniciativa que surti de l’executiu, i amb el PP decidit a fer oposició dura, es pot entrar en una fase de bloqueig a la cambra baixa espanyola que obligaria a moure fitxa. “Ningú està pensant a avançar eleccions, però ningú resistirà més enllà del que és raonable”, ha resumit aquest dimarts la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, en un esmorzar informatiu.

L’aritmètica parlamentària fa imprescindible el suport del PDECat a les iniciatives del govern si, com ha passat fins ara, el PP i Ciutadans voten sistemàticament en contra. Hi ha diverses proves de foc per a l’executiu aquesta mateixa setmana, amb el sostre de despesa i el nomenament de Rosa María Mateo com a administradora de RTVE pendents d’aprovació al Congrés. Els dos partits de la dreta espanyola ja han anunciat el seu vot contrari, així que els escons dels demòcrates són imprescindibles.

Pedro Sánchez va negociar la moció de censura amb Marta Pascal, que era partidària de fer servir els escons al Congrés per guanyar rellevància. Però els avisos de la nova vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, que també és diputada a Madrid, respecte al fet que ara el seu suport a les iniciatives governamentals serà més car, ha encès l'alarma al PSOE.

Dilluns, en la reunió entre Sánchez i la presidenta andalusa, Susana Díaz, es va tractar l’avançament electoral andalús, que es dona gairebé per fet i que durà la cita amb les urnes previsiblement a l’octubre. Fer coincidir els dos comicis seria la primera temptació de Sánchez, tot i que la intenció ara mateix és continuar amb l’obra de govern.