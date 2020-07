Sànchez crida els electes de JxCat a sumar-se al nou partit de Puigdemont

Continuen les tibantors a banda i banda de l'espai postconvergent per trobar algun tipus d'encaix al voltant de la marca de JxCat. Tres dies després que Carles Puigdemont hagi presentat un nou partit per desencallar la situació, el president de la Crida, Jordi Sànchez, ha afirmat aquest diumenge que "tots els electes de JxCat" –entre els quals hi ha nombrosos regidors, alcaldes o diputats del PDECat– han de saber que "el seu lloc" és en la formació de l'expresident a l'exili.

Aquest projecte, argumenta l'expresident de l'ANC en una entrevista a La Vanguardia, "té vocació de ser majoritari i és el que millor representa allò que els va permetre ser escollits". Un missatge dirigit, entre d'altres, als 133 alcaldes i 54 líders locals del Partit Demòcrata que van signar un article afí a la cúpula de la formació on rebutjaven la "dissolució" del partit i apostaven per una coalició 50-50 amb la Crida.

Malgrat que Puigdemont i el PDECat es disputen la marca JxCat, registrada pel partit de David Bonvehí i el seu principal actiu en la negociació", Sànchez considera que la "millor manera d'abordar l'ordenació d'un espai" i demostrar que hi ha un nou projecte és "fugir d'etiquetes". "I això en el mercat electoral actual només ho pot oferir el projecte liderat per Puigdemont", conclou.

En una entrevista també a La Vanguardia, però, Bonvehí ha advertit que "no es pot entendre JxCat sense el PDECat" i ha insistit a continuar treballant fins a l'últim minut per aconseguir un acord de confluència entre les forces de l'espai postconvergent. Bonvehí admet que Puigdemont "representa la transversalitat de l'independentisme", però també reivindica el projecte socioeconòmic del Partit Demòcrata. Considera, amb tot, que l'"excepcionalitat" de Junts per Catalunya "ha passat" i que ara "hi ha necessitat de tenir una força central que governi bé les institucions".

Bonvehí assegura que els associats del PDECart li demanen un espai de confluència, però no a "qualsevol preu". "Desitjo que acabem junts, però, si no, continuarem treballant plegats", sentencia a l'entrevista, on reconeix que no esperava que l'instrument de l'expresident nasqués sense l'"aval" del PDECat.