Sánchez, a l'independentisme: "La democràcia no és només el vot, és l'imperi de la llei"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha relacionat aquest divendres l'independentisme amb les noves "forces autoritàries a un i altre costat de l'Atlàntic". Durant la presentació del Fòrum Iberoamericà, que se celebra aquests dies a Madrid, el cap de l'executiu espanyol s'ha presentat com un líder "demòcrata" que busca la "prosperitat" dels espanyols". Per això ha volgut desvincular el concepte de "democràcia" al vot -que ha donat la victòria recent a l'ultra Jair Bolsonaro al Brasil.

"En invocar el concepte de democràcia no pensem lògicament només en el vot, estem pensant també en l'imperi de la llei", ha puntualitzat. I s'ha referit així de forma velada a Catalunya i l'independentisme: "Ja saben vostès que aquí hem tingut durant els últims anys una identificació de la democràcia amb el vot però sense cap tipus de garanties". "Aquesta és una de les idees que hem hagut de combatre de manera molt intensa durant els últims anys. La democràcia no és només el vot, és l'imperi de la llei, és tenir institucions sòlides, independents... Que existeixi la separació de poders", ha afegit.

Per a Sánchez, moltes d'aquestes "certeses" sembla que avui en dia estan "cedint" davant de forces que no considera populistes, sinó més aviat "autoritàries" amb "retòriques similars" a Amèrica i Europa. Ha considerat que és conseqüència d'una "política més dèbil" arran de la crisi econòmica, "perquè si la prosperitat no és una pluja fina sorgeix el desencantament i la desafecció, que és on es troben els pilars de les retòriques excloents".

Defensa de la gestió de l'impost de les hipoteques

En aquest sentit, ha posat com a "bon exemple" les mesures del seu govern per lluitar contra aquesta "desafecció" i garantir "prosperitat" amb l'aprovació del decret llei en consell de ministres perquè els bancs paguin finalment l'impost sobre les hipoteques després de la marxa enrere del Tribunal Suprem.

El president espanyol ha puntualitzat que "evidentment les decisions judicials s'acaten, agradin o no", però que en viure en un "estat social i democràtic" el govern i el Parlament "poden canviar les lleis en consonància amb les preocupacions socials". "I aquest govern creu en la redistribució de la riquesa i també amb la càrrega impositiva. I per tant la lliçó que hem d'extreure d'aquesta setmana és que la democràcia és també que no paguin sempre els mateixos", ha conclòs.

Sánchez ha fet aquest discurs envoltat dels principals directius dels grans bancs espanyols i de personalitats de tota l'Amèrica Llatina. El fòrum se celebra aquest cap de setmana a la capital espanyola malgrat avui és festiu a la ciutat: és la festivitat de la patrona, la mare de Déu de l'Almudena. També hi havia el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, i l'expresident del govern espanyol Felipe González.