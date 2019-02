Sánchez, a les seves memòries: “El 155 va ser com un bàlsam per a la societat catalana”

260x366 Sánchez es converteix amb ‘Manual de resistencia’ en el primer president espanyol en actiu que publica llibre Sánchez es converteix amb ‘Manual de resistencia’ en el primer president espanyol en actiu que publica llibre

Pedro Sánchez dedica un capítol sencer del seu ‘Manual de resistencia’, el llibre de Península que ha arribat aquest dimarts a les llibreries, a la qüestió catalana. El president del govern espanyol, el primer que publica un llibre estant en el càrrec, defensa el seu suport al 155, i afirma que la intervenció de l’autonomia catalana va ser “un bàlsam per a la societat catalana”, que va veure com “no es produïa cap hecatombe”, i que va “fer bé” a l’economia, les empreses i la política. Sánchez considera que el seu suport al 155 va ser “la decisió correcta”, inclosa la seva petició de convocar eleccions com més aviat millor. A més, justifica que va mantenir viva fins al final l’esmena per desactivar l’aplicació del 155 si Carles Puigdemont convocava eleccions, que va ser rebutjada pel PP al Senat.

Durant gairebé 40 pàgines, el també líder del socialisme espanyol relata com, a partir de l’estiu del 2017, va intensificar els contactes amb Mariano Rajoy per coordinar la resposta a la consulta de l’1-O, que aleshores el cap de l’executiu espanyol defensava que no es produiria. Sánchez explica que va demanar a Rajoy la creació d’una comissió territorial al Congrés abans de l’aplicació del 155, i carrega contra la falta de voluntat de diàleg de Rajoy amb la Generalitat i també contra la falta de visió i iniciativa política del president conservador, que segons ell va agreujar el problema polític. La defineix com una “curtesa de mires legalista”.

Sánchez explica en les seves memòries que Rajoy li va prometre que no hi hauria càrregues policials durant la consulta, i afirma que ell li havia transmès “la necessitat d’evitar el conflicte”. Per això, relata, es va sorprendre quan n’hi va haver, i considera que van danyar la imatge internacional d’Espanya. Tot i així, Sánchez s’alinea amb una part de l’executiu de Rajoy i considera que hi va haver “fake news” i que l’independentisme va exagerar les càrregues. Després d’això, Sánchez va presentar una moció per reprovar la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que va ser retirada després del discurs del rei Felip VI el dia 3 d’octubre –amb el qual fa pinya–. L’actual president espanyol assegura que va rebre pressions per retirar aquella reprovació per “evitar friccions”, i admet “pressió d’alguns dirigents de la vella guàrdia” del PSOE perquè ho fes.

Per resoldre la qüestió catalana, al llibre Sánchez hi planteja la necessitat d’una reforma constitucional, però lamenta la falta de majories qualificades al Congrés. També considera que cal continuar desplegant l’estat de les autonomies, i creu que un bon punt de partida són els 23 punts presentats pel president de la Generalitat Artur Mas a Mariano Rajoy que l'expresident popular va rebutjar.

Al llibre, Sánchez carrega també amb duresa contra Ciutadans, i en concret contra el seu líder, Albert Rivera, a qui acusa de no ser de confiança, i explica, per exemple, que va mentir quan va afirmar públicament que no l’havia trucat per acordar la moció de censura, tot i que sí que ho va fer.