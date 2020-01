Sánchez reitera la voluntat de reunir-se amb Torra: "Segueix sent el president de la Generalitat"

"Crec que actualment el president és Torra, oi?", responia aquest dimarts Pedro Sánchez en roda de premsa a la Moncloa, quan se li ha preguntat per la seva "determinació absoluta" de reunir-se amb el president de la Generalitat "com més aviat millor". El president espanyol, que ha encapçalat el primer consell de ministres del nou govern de coalició, tracta amb cura la seva relació amb l'independentisme en una nova etapa en què la crisi catalana "ha de tornar d'on no havia d'haver sortit, de la política", en paraules del mateix Sánchez. Tot i que està inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya –sense sentència ferma– i desposseït de l'acta de diputat al Parlament per ordre de la Junta Electoral Central –malgrat l'oposició de la cambra–, el cap de l'executiu espanyol ha manifestat la voluntat de mantenir una trobada amb Torra, tal com ja li va deixar clar en una trucada fa uns dies.

Sánchez ha reiterat els últims dies que el diàleg serà una pota fonamental del nou govern, i en la qüestió catalana s'hi implicarà personalment, juntament amb la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. El nou executiu s'ha posat en marxa i els gabinets dels dos presidents estan en contacte perquè la trobada bilateral sigui realitat els pròxims dies, segons ha explicat l'inquilí de la Moncloa, que ha subratllat que abans de la constitució de la taula de negociació amb Esquerra haurà de reunir-se amb Torra, tal com li va sol·licitar el president català. Aquesta circumstància obre la porta a la flexibilització de terminis i que l'espai de diàleg entre governs es constitueixi més tard del que estava previst, quinze dies després de la formació de govern, malgrat que Sánchez ha recordat que està firmat un compromís perquè sigui així. La determinació per iniciar el procés de diàleg amb Catalunya no ha implicat, però, que el líder del PSOE donés detalls de qui integrarà la taula del govern espanyol.

651x366 El nou gabinet de ministres posant davant de la Moncloa / EFE El nou gabinet de ministres posant davant de la Moncloa / EFE

Més enllà d'una voluntat, l'"actitud dialogant" per arribar a acords és una necessitat pel nou "Govern progressista d'Espanya", tal com el president el va voler anomenar en una carta remesa als seus 22 ministres abans de la reunió a la Moncloa. Els 155 escons que sumen PSOE i Unides Podem tenen la mà estesa, no només amb els múltiples partits que van avalar la investidura, sinó també amb la dreta. Sense anar gaire lluny, és urgent la renovació del Consell General del Poder Judicial i Sánchez ja ha demanat al PP "sentit d'estat". Caldrà veure fins a quin punt l'escenari de requerir suports ocasionals de la dreta tensa el govern, per bé que el president ja s'ha encarregat de transmetre el missatge "d'unitat". En la missiva als seus companys d'executiu, Sánchez els ha adreçat la seva "confiança" i "suport", alhora que els ha demanat "dedicació i lleialtat".

L'altra característica que el president vol imprimir al seu govern és el de ser "eficaç i resolutiu", motiu pel qual ha decidit canviar el funcionament setmanal: a partir d'ara la reunió de secretaris i subsecretaris passarà a ser els dijous –abans era els dimecres–, que servirà per treballar els temes que es deliberaran i aprovaran en el consell de ministres, que en lloc de ser els divendres seran els dimarts. L'objectiu, ha argumentat Sánchez, és el de l'anticipació i, a la pràctica, servirà perquè l'executiu pugui influir en l'agenda durant la setmana, abans de les sessions de control al Senat els dimarts a la tarda i al Congrés dimecres al matí.