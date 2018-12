Sánchez presentarà els comptes per pressionar els independentistes davant l'auge de Vox

El president espanyol ha confirmat aquest dimecres en una entrevista a Telecinco que pensa presentar els pressupostos generals de l'Estat al gener, després de deixar entreveure que no ho faria si no tenia els suports necessaris. Després de l'ascens de Vox a les eleccions andaluses, el president espanyol plantejarà als independentistes una dicotomia: o li aproven els comptes o s'arrisquen a unes eleccions en un moment en què la ultradreta espanyolista està inflamada imitant l'estratègia que li va permetre sortir victoriós de la moció de censura contra Rajoy. Si no aconsegueix aprovar-los, l'executiu "haurà de replantejar-se moltes coses", ha dit sobre un possible avançament electoral.

El cap de l'executiu s'ha referit també a l'auge de la ultradreta en els comicis andalusos, que ha atribuït a la baixa participació i a la crisi del PP, i ha restat responsabilitat a la qüestió catalana, perquè, ha dit, Alemanya o França també tenen extrema dreta "i no tenen Catalunya". Sánchez ha censurat el PP i Cs que estiguin disposats a pactar amb la ultradreta perquè és una força "antieuropea", a diferència del que passa en aquests altres països, on s'ha creat un cordó sanitari per a la dreta. A més, ha avisat que l'eclosió de la ultradreta tindrà com a efecte escorar a aquest extrem els dos partits de dretes que ja eren al Parlament. Sánchez ha defensat el seu diàleg amb Catalunya, i ha criticat PP i Cs per fer-li una "oposició deslleial" amb la qüestió, a costa de "debilitar l'Estat".

També s'ha referit el president espanyol al debat sobre la immigració, que també ha impactat en els resultats de Vox, però ha considerat que es tracta d'un "vot de protesta" i que les polítiques antiimmigració de la formació s'han de combatre "amb idees" i explicant que la solució passa per un projecte "inclusiu" i per "avançar en drets i llibertats", i no "en retrocedir a èpoques pretèrites".

Reunió amb Torra

Pel que fa a la reunió amb el president Quim Torra, el president espanyol ha valorat positivament la reunió del consell de ministres a Barcelona del dia 21 i ha dit que espera que la Generalitat en garanteixi la seguretat, després de les protestes convocades. Sánchez ha considerat que l'independentisme ha de prendre "consciència" que no té "una majoria social" i que el seu projecte "va contra la història". Tot i així, ha considerat que la Generalitat "no ha comès cap il·legalitat".