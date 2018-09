Sánchez proposa un "referèndum sobre l'autogovern" amb un nou Estatut per a Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per un "referèndum sobre l'autogovern", que és el que "veritablement uneix els catalans", com a recepta per a Catalunya. En aquesta línia, ha recordat que Catalunya té un Estatut "que no va votar" i ha especificat que la seva aposta és que els ciutadans en votin un de nou. En una entrevista a la Cadena SER, ha definit en tres paraules la seva proposta: "Autogovern, Constitució i Europa".

Sánchez ha deixat clar que la "crisi catalana" no es resoldrà en "un, dos o tres anys" sinó que la solució arribarà a "mitjà termini". "El primer que cal és posar les bases per recuperar el diàleg institucional", ha afirmat el líder del PSOE, que ha centrat el seu remei en les comissions bilaterals amb la Generalitat i en gestos com la celebració d'un consell de ministres a Barcelona entre octubre i novembre. També ha apuntat que se'n celebrarà un a Andalusia abans de finals d'any.

Tal com va anunciar el mateix Sánchez a finals de la setmana passada, el govern espanyol té preparat un altre 155 en funció del camí que emprengui la Generalitat. Així, ha afirmat que suprimir l'autogovern és un "instrument perfectament legítim per tornar a reubicar Catalunya en la legalitat, l'Estatut i la Constitució". El cap de l'executiu espanyol ha apuntat que fins ara Quim Torra no ha sortit dels marges constitucionals més enllà de declaracions "inflamatòries" i que en el moment en què això passi "el govern [espanyol] actuarà".

Sánchez també s'ha referit a la polèmica pels llaços grocs a Catalunya i ha subratllat que "està en joc la convivència". "Tenim una societat dividida i cal transcendir la dinàmica de blocs", ha indicat. En aquest sentit, s'ha mostrat en contra dels "símbols que separen i divideixen" però ha evitat contestar si està d'acord amb les paraules de la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, que va opinar que no veu delicte en el fet de posar ni treure llaços de l'espai públic.

També ha respost a la petició del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que en una entrevista a 'El País' ha instat l'executiu espanyol a influir en el posicionament de la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en la causa per rebel·lió al Suprem. Sánchez, però, ha indicat que el ministeri públic és "autònom" i que d'aquesta manera ho reconeix la carta magna espanyola.

No prorrogarà els pressupostos del PP

El líder socialista ha anunciat que a finals del mes de novembre presentarà l'avantprojecte de pressupostos amb la incògnita dels suports que tindrà. "El govern només treballa amb l'escenari d'aprovar-los", ha apuntat l'inquilí de la Moncloa preguntat per si convocarà eleccions si no aconsegueix tirar-los endavant. Ha afirmat que aquests últims mesos ha parlat molt amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, i ha indicat que la "justícia social" és el concepte que marcarà l'orientació dels comptes que presentarà. Sobre la possibilitat de prorrogar els comptes del PP, ha sigut taxatiu: "Aquests no són els meus pressupostos".

Sánchez ha confirmat que inclourà als pressupostos un impost sobre transaccions financeres –l'impost a la banca per reduir el forat de les pensions– i sobre el dièsel, per estendre la mà a les forces progressistes de la cambra baixa espanyola. Així, ha donat per fet que no aspira al suport del PP i de Cs, per bé que els ha enviat un missatge arran de la seva ofensiva contra el PSOE en totes les matèries. "A vegades fer oposició al govern és també donar suport al govern per enfortir l'Estat", ha assenyalat.