Sánchez publicarà la tesi per frenar els rumors de plagi

El moviment que va fer dimecres Albert Rivera donant solemnitat a través d’una pregunta oral al Congrés a un rumor sobre un presumpte plagi en la tesi del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va confirmar-se ahir efectiu per als interessos del líder de Ciutadans, que va acabar forçant que Sánchez faci pública la seva tesi.

La polèmica va anar creixent durant el dia. La premsa de dretes espanyola va surferjar l’onada provocada per la pregunta del dirigent nacionalista espanyol i va abonar la tesi del plagi. Ho van fer Abc i OKDiario, que van acusar de manera explícita el president espanyol de plagi, i El Mundo, que ho va fer de manera més continguda, donant ales als dubtes sobre el treball de doctorat, sense afirmar amb rotunditat que l’hagués copiat. Els mitjans també apuntaven que l’home que hauria redactat la tesi era Carlos Ocaña, estret col·laborador de l’exministre Miguel Sebastián. Ocaña, que va signar amb Sánchez un llibre basat, en part, en la tesi, va negar haver escrit el document de la discòrdia.

L’allau d’informacions va obligar el president espanyol a moure fitxa, i ho va fer de manera ràpida i creixent, fins a anunciar que avui publicarà la tesi. Ahir, a les set en punt del matí, quan els primers butlletins horaris de les ràdios començaven a fer-se ressò de la notícia, la Moncloa va emetre un comunicat en el qual negava amb rotunditat l’existència d’un plagi i amenaçava els mitjans que ho havien publicat amb una querella per delictes contra l’honor si no rectificaven la informació.

Però el terratrèmol ja s’havia iniciat, i els esforços de la Moncloa per sonar convincents no van evitar que l’assumpte monopolitzés ahir la política espanyola. Tot plegat el mateix dia que el Congrés votava el decret que ha de permetre l’exhumació del cadàver de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que es va aprovar amb l’abstenció de Ciutadans i el PP. Però aquests dos partits van aconseguir desviar l’atenció sobre la seva tebior en la condemna de la dictadura franquista gràcies al debat de la tesi.

Tot i la contundència amb què Sánchez va defensar la seva integritat, els partits de dretes van insistir a demanar-li explicacions durant tot el dia, i els taronges van anunciar la seva voluntat de fer comparèixer el president espanyol al Congrés perquè s’expliqui. El PP, que en un primer moment s’havia posat de perfil en l’assumpte de la tesi per intentar no inflar la polèmica dels estudis dels polítics, en la qual Casado té molt a perdre (el seu cas està judicialitzat, i ahir el Suprem va continuar fent passos endavant cap a la imputació), va acabar-s’hi sumant. Hi va donar un suport imprescindible, perquè Cs no té prou diputats per fer comparèixer el president. I durant el dia d’ahir van incrementar la contundència en les crítiques a Sánchez de manera directament proporcional a com les notícies del Suprem semblaven acorralar Casado.

Per la seva banda, Sánchez, que va evitar comparèixer davant dels mitjans, va anar apujant el to de la resposta. Si el desmentiment de bon matí ja va ser contundent, el president espanyol el va reiterar al cap d’una estona al seu Twitter, amb l’amenaça de les accions legals inclosa. Més tard va publicar un escrit al seu perfil de Facebook en el qual afirmava que se sentia “orgullós” de la seva tesi i anunciava que havia donat permís a la Universidad Camilo José Cela per digitalitzar-la, per posar-la a disposició de tothom qui la vulgui consultar. Durant el dia d’avui la farà pública, amb la intenció de tallar d’arrel totes les especulacions. L’autoria de la tesi ha sigut una font de rumors durant anys, que ara semblen arribar a l’estadi definitiu. El president espanyol va decidir-ho després d’un matí de gestió de la crisi que va incloure una trucada a Pablo Iglesias, soci d’estabilitat que no ha volgut fer sang amb l’assumpte però que li va recomanar que publiqués el document, segons fonts de Podem.

“La passarem per la màquina de buscar plagis, i si no n’hi ha, s’ha acabat el tema i retirarem la petició de compareixença”, deia ahir un alt dirigent del PP. Però, igual que va passar amb la dimissió de la ministra de Sanitat, Carmen Montón, pel seu màster de la Universidad Rey Juan Carlos, el moviment de Sánchez passa la pilota ara a Pablo Casado.

El president del PP va mostrar a la premsa uns treballs que suposadament justificaven que s’havia tret el màster de manera correcta quan va esclatar la polèmica. Va ser durant una trobada de dues hores amb 60 periodistes a la seu de Génova. Però, com Montón, Casado va mostrar les portades i no va deixar consultar els treballs, ni encara menys fer-ho fora d’aquelles quatre parets. I ara que Sánchez publicarà la seva tesi, el PSOE el burxarà perquè ell faci el mateix amb els seus treballs. Fonts del PP deien ahir que Casado no ho farà, i ho justificaven assegurant que, com que el seu cas està judicialitzat, no poden fer-ho sense que ho demani el jutge. Al secretari general del PP, Teodoro García-Egea, podria girar-se-li en contra la petició que feia a Sánchez al matí perquè donés “les mateixes explicacions” que Casado.

Malestar a les universitats

Abans de la publicació del document, ahir hi va haver els primers símptomes que apunten a una aparent normalitat en l’autoria de la tesi de Pedro Sánchez. La Universidad Camilo José Cela va assegurar que després de comprovar els processos pels quals va obtenir el títol de doctor en economia, tot estava bé. Mentrestant, la directora de la tesi, Isabel Cepeda, va defensar en una entrevista a Gestiona Radioque no només Sánchez no va rebre un tractament de favor, sinó que va renunciar a algunes prerrogatives com la possibilitat d’assignar un membre del tribunal que jutja el treball, que el va qualificar amb un cum laude.

Cepeda va explicar que entre els que van valorar la tesi hi havia dues persones alienes a la universitat, i que Sánchez no tenia cap relació amb els professors, tot i que l’ Abc va publicar que eren amics seus.

En la mateixa línia es va expressar el president de la Conferència de Rectors Universitaris, Roberto Fernández, que va demanar prudència davant de les informacions publicades per aquests mitjans de comunicació i va recordar que en l’avaluació d’una tesi hi intervenen molts professors.

Colau: “M’han ofert obtenir la carrera”

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va revelar ahir que una “alta directiva d’una multinacional” li va oferir acabar les dues assignatures que li queden de filosofia. Segons va relatar a TV3, quan va entrar en política va rebre l’oferiment “d’acabar la universitat fàcilment”. “No hi havia mala fe, no era una pràctica de corrupció, però donava a entendre que per a algunes elits és més fàcil”, va lamentar Colau. La UB li va demanar explicacions i li va demanar que no posés en dubte les seves titulacions.