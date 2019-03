Pedro Sánchez vol un govern que "parli amb tots" però que "depengui únicament de les seves pròpies forces"

Ell president del govern espanyol, Pedro Sánchez, vol un govern sortint de les eleccions del 28 d'abril que "parli amb tots" però que "depengui únicament de les seves pròpies forces" per no haver de pactar amb altres partits. Sánchez ha demanat als espanyols "una àmplia majoria parlamentària", per tenir "un govern fort per a una Espanya forta".

Segons ell, cal una "majoria àmplia perquè són molts els desafiaments" que hi ha per davant. "Cada vot que es quedi a casa serà una involució", ha advertit tot acusant la dreta d'haver reduït la política a "crispar i insultar".

En un acte preelectoral des d'Alacant, recollit per l'ACN, el president espanyol ha recordat que el seu govern ha fet moltes coses amb només 84 diputats i en nou mesos tot i tenir en contra el Congrés.



Pedro Sánchez ha preguntat als assistents: "Us podeu imaginar com podem canviar Espanya i fer-la més inclusiva si tenim molt més que 84 diputats?". "No hi haurà cap cordó sanitari que aturi la voluntat del país", ha afirmat, demanant a la gent que no es confiï i que vagi a votar el 28 d'abril.

Crítiques de Casado

Per la seva banda, el candidat del PP, Pablo Casado, ha replicat que Pedro Sánchez "és el responsable del que està passant" perquè "és qui ha permès que [el president] Quim Torra segueixi al seu lloc i que els independentistes manin a tot Espanya".

En un acte preelectoral des de Mèrida, recollit per l'ACN, el líder popular ha aprofitat per carregar contra el líder de Podem Pablo Iglesias, que aquest dissabte torna a la política de primera línia després de la baixa de paternitat. Per a ell, no cal que torni en escena perquè ja hi ha el secretari general del PSOE, que, segons Casado, "és el mateix". "Iglesias és el complement que necessita Sánchez, al costat dels independentistes i els 'batasunos d'Otegui, per seguir governant", ha considerat Casado tot afirmant que la "disfressa de moderació" del líder socialista "no enganya a ningú" perquè és el president del govern "més radical i sectari" que ha tingut Espanya.