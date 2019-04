Sánchez reivindica l'agenda social contra "els tres temors" de la dreta espanyola

Les dues grans diferències entre els discursos de Pablo Iglesias i Pedro Sánchez en campanya són, en primer lloc, que el president espanyol no assenyala, per ara, les grans empreses ni els bancs com a responsables dels problemes del país i que han de finançar les millores socials amb més impostos i, en segon, que quan advoca pel "diàleg en el marc constitucional" amb Catalunya no obre la porta de manera explícita a un referèndum que sí que està entre les reivindicacions d'Iglesias. Però en l'agenda social les propostes s'assemblen i poques coses uneixen més que un enemic en comú: el que aquest dissabte a Arona, Tenerife, Pedro Sánchez ha definit com "els tres temors" d'Espanya, en referència al que veu com una aliança de dretes amb el suport de l'extrema dreta de Vox.

Malgrat que Podem expressa en els seus actes que hi ha un risc alt que el PSOE pacti amb Ciutadans i que ells són la garantia per formar un govern d'esquerres, Sánchez no ha dedicat aquest dissabte ni una crítica ni una menció al líder d'esquerres i sí al de Ciutadans, a qui considera part del bloc enemic i al qual ha titllat d'"irresponsable" per no haver donat suport a la moció de censura contra el govern de Mariano Rajoy.

Un Pedro Sánchez confiat i tranquil, amb fons vermell i la icona de campanya, un cor blanc, al costat del lema "Fes que passi", ha defensat que "el PSOE ha fet més per la justícia social en 10 mesos i amb 82 diputats que el PP en set anys de govern". "¿Us imagineu què podem fer amb més?", s'ha preguntat, i ha animat els seus votants a escollir "entre retrocedir i avançar". Acompanyat del candidat a la presidència de les Canàries, Ángel Víctor Torres, s'ha compromès a fer un consell de ministres a les illes, on viuen 2,1 milions de persones i que ara mateix aporten tres escons al PSOE i que es duplicarien segons l'últim CIS.

La por a la ultradreta, el combat a la corrupció del PP i les seves mesures al capdavant del govern són tres de les grans bases de Sánchez. L'ampliació del permís de maternitat, l'augment del salari mínim un 22% i un decret llei per garantir la igualtat laboral són alguns dels projectes que ha citat per mostrar la feina feta. "Però ens hem deixat molt per fer", ha dit, i acte seguit ha mencionat la inclusió de la higiene bucodental al sistema sanitari públic i la creació d'un gran parc d'habitatge públic, entre altres mesures.

"Aquest és un país de bona gent, i què fa la bona gent? El que no fa és robar, insultar, mentir i espiar", ha dit Sánchez, que ha arrencat un fort aplaudiment en aquesta última menció a les clavegueres de l'Estat, malgrat que no ho ha especificat. Però el més enèrgic l'ha aconseguit quan ha criticat les reserves de la dreta a les lleis de la violència de gènere: "Volem un país on les dones surtin al carrer sense haver de preocupar-se per les 'manades'. Volem les dones vives!", ha cridat.