Els ‘barons’ animen Sánchez a abraçar la via repressora de Cs, PP i Vox

La conclusió que va ser l’entesa amb independentistes i no, per exemple, el desgast del govern de Susana Díaz el que va provocar la derrota socialista a Andalusia es consolida cada vegada més en el PSOE. Pedro Sánchez era inicialment reticent a aquesta anàlisi, que des del primer dia va fer fortuna entre els barons del partit, començant per la presidenta andalusa. Abraçar aquesta tesi suposava col·locar sobre si mateix la càrrega de responsabilitat i l’obligava a replantejar-se les estratègies de govern. Però la constatació que el president espanyol ha acabat assumint aquesta tesi, amb el gir que es va consolidar en el debat de dimecres passat, ha obert la caixa dels trons i ha permès que els líders autonòmics socialistes encenguin els discursos antiindependentistes per mirar de descontaminar-se del contagi que, segons ells, té en termes electorals aquesta entesa.

Les baronies socialistes continuen controlades pels mateixos dirigents que van descavalcar el 2016 l’actual secretari general precisament perquè va estar temptat d’arribar a un pacte amb els independentistes. I després d’uns mesos en silenci sobre la qüestió, ahir el president aragonès, Javier Lambán, es va afegir a les paraules del seu homòleg manxec, Emiliano García-Page, que demanava la il·legalització dels partits independentistes. “La democràcia té dret a defensar-se dels seus enemics”, va afirmar en una entrevista a la Cope el president aragonès, que es va mostrar crític amb l’estratègia de Sánchez de dialogar amb independentistes: “Cal combatre l’independentisme a través de la política i de la llei”.

El PSOE més centralista, doncs, ha assumit el discurs imposat en la campanya andalusa per Vox, el PP i Ciutadans, i vol presentar batalla als tres partits de dretes en el flanc de la duresa contra l’independentisme. Aquest sector del partit veu amb preocupació la possibilitat que Sánchez estigui temptat de convocar un superdiumenge electoral al maig fent coincidir les generals amb les autonòmiques i les municipals, un extrem que comença a prendre cos als passadissos del Congrés: aquesta és la hipòtesi que consideren alts càrrecs del PP, que no descarten que abans Sánchez endureixi encara més el discurs respecte als independentistes, amb l’aplicació del 155. Els barons no volen la coincidència electoral perquè consideren que l’entesa de Sánchez amb independentistes els penalitzarà.

Celaá els desautoritza

Però la possibilitat guanya opcions, tenint en compte que la tensió amb els independentistes al Congrés dificultarà la governabilitat al president espanyol, que volia resistir fins a la tardor. Els partits independentistes al Congrés no van voler donar per trencats els ponts ahir, i el portaveu del PDECat, Carles Campuzano, va instar el president espanyol a allunyar-se de “dirigents caducs” i buscar una “solució política”, mentre que Joan Tardà, d’ERC, va considerar una “bogeria” la proposta de Lambán i Page. Però la relació viu el moment més delicat des de la moció de censura i la setmana vinent, amb la votació del sostre de despesa dijous al Congrés i el consell de ministres a Barcelona de divendres, serà clau per acabar de decantar la balança i aclarir si Sánchez té previst entregar-se definitivament a la via repressora que proposen els partits de dretes o si està disposat a continuar explorant l’acord. De moment, ahir la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, es va allunyar de l’opinió dels barons d’il·legalitzar els partits. La també ministra d’Educació va considerar que era només una “reflexió” dels dos presidents autonòmics que no responia a un posicionament del partit.