El govern de Sánchez inicia els tràmits per acostar els presos polítics a Catalunya

El govern de Pedro Sànchez ha fet un primer pas per acostar els dirigents sobiranistes empresonats a Catalunya. Segons informa 'El País', Interior ha demanat al magistrat instructor de la causa contra els independentistes, Pablo Llarena, si té previstes més diligències sobre ells. Ho ha fet a través d'Institucions Penitenciàries, i suposa la manera d'acostar-los a les presons catalanes, ja que Llarena probablement els contestarà que no. Això implica que el jutge del Tribunal Suprem (TS) no els haurà de cridar abans del judici i, per tant, podran tornar a Catalunya.

El govern espanyol sempre havia dit que s'iniciarien els tràmits un cop conclosa la fase d'instrucció, que està pràcticament acabada –falta l'escrit de conclusió de sumari–. El pas següent a aquest tràmit consisteix a demanar un informe, que segons 'El País' està en marxa, per comprovar que els nou presos tenen la seva vinculació familiar a Catalunya. Després arriben una sèrie de passos burocràtics que cal complir.