Santi Vila diu que si el PDECat segueix apostant per la independència unilateral farà "un pas al costat"

L'exconseller Santi Vila torna a deixar clara la seva renúncia a la independència unilateral en un article publicat avui a 'La Vanguardia' titulat "Fem-ho bé!". Tot i evitar la presó provisional amb 50.000 euros de fiança, el seu procés judicial –com el de la resta de consellers– continua avançant. En aquest context, Vila afirma en el seu article: "Penso que és ben legítim defensar la independència, això sí, per la via escocesa i mai tirant pel dret, al marge de l'ordenament".

Per aquest motiu, afirma que "si el sobiranisme, i en particular el PDECat, mantenen el plantejament per la via unilateral, només puc fer un pas al costat, tornar a ser un ciutadà corrent i treballar des de la societat civil, com a militant de base, perquè un dia [les seves idees] tornin a ser hegemòniques".

L'article comença amb aquesta frase: "Havíem de dur el país a la preindependència i hem tornat a la preautonomia", que és una referència volguda de la frase que va pronunciar el president Puigdemont el dia de la seva investidura: "Estem en un període excepcional de la postautonomia i la preindependència".

Santi Vila continua: "La pregunta que ens hem de fer, però, és si la intransigència, la incapacitat i, fins i tot, els tics catalanòfobs d'alguns, justifiquen respostes polítiques que puguin posar en risc tot el progrés material i espiritual que hem aconseguit durant els darrers quaranta anys. Penso honestament que no". I afegeix: "Tan cert com que la idea independentista és i ha de continuar sent ben legítima en qualsevol ordenament legal que es vulgui democràtic, ho és que una aspiració d'aquesta magnitud requereix grans majories que li donin suport, un respecte escrupolós a les minories i fer les coses bé".