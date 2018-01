Vila s'incorpora a l'empresa privada però deixa la porta oberta a postular-se com a candidat del PDECat a Barcelona

Santi Vila s'ha sumat aquest dilluns al sector privat com a director general d'una empresa de serveis, tot i que confia poder seguir sent útil per al PDECat. De fet, no descarta postular-se com a candidat del partit per Barcelona.



En declaracions a RAC1, el que va ser conseller d'Empresa i Coneixement del govern Puigdemont ha admès que només té "paraules de gratitud" cap al partit més enllà de les discrepàncies que el van fer dimitir de l'executiu hores abans de la DUI.



De fet, tot i que va haver de respondre davant del comitè d'ètica del partit al desembre, Vila també haurà de fer front a les causes judicials obertes per l'1-O i considera que, com la resta de membres del Govern, caldrà "assumir responsabilitats".



L'exconseller ha dedicat les últimes setmanes a escriure el llibre 'D'herois i traïdors', en què explica les seves decisions i amb el qual pretén fer pensar i "ajudar a asserenar-nos i a mirar endavant amb optimisme col·lectivament".