Sectors del PDECat maniobren per acostar-se a JxCat

Moviments interns al PDECat. Constatada la distància entre la direcció actual i el grup parlamentari de JxCat, diversos sectors de la formació s’estan movent en els últims dies per recosir l’espai polític davant un escenari incert -la possibilitat d’eleccions continua a l’horitzó- i per entomar el repte de les eleccions municipals del 2019. Per on passen aquestes maniobres? Fonts consultades del partit ho resumeixen dibuixant tres corrents: els que volen intentar un consens amb la direcció actual per tancar files amb Carles Puigdemont i la República -encara que això passi per fer canvis en els càrrecs dirigents-; els que són més crítics amb Marta Pascal i volen plantejar un congrés extraordinari, i els afins a la direcció que també estan intensificant els contactes en el territori per palpar els ànims de les bases.

“Tothom s’està movent”, assegura un membre del partit que creu que la situació actual no es pot allargar. “De cara a les municipals els alcaldes no han d’haver de triar entre alinear-se amb JxCat o el PDECat”, remarquen: “Ho hem de resoldre ja”. Ara bé, com? De moment ningú s’atreveix a pronosticar-ho i només advoquen perquè els diferents sectors del partit parlin i ho consensuïn. Algunes fonts apunten que es podria aprofitar el congrés convocat pel juliol -sobre el rumb ideològic- per fer canvis orgànics si són necessaris. Fonts del PDECat assenyalen a l’expresident de l’Associació Catalana de Municipis Miquel Buch i a diversos alcaldes del seu entorn com a part dels dirigents que s’estarien movent per arribar a una solució de “consens” amb la direcció (amb l’objectiu d’alinear-se més amb JxCat). Buch, emmarcat en el corrent Moment Zero, va ser un dels noms juntament amb Jordi Turull -ara empresonat-, que va estar pugnant fins a l’últim moment pel control del partit en el congrés fundacional del 2016. Ara bé, moviments d’última hora -tant d’Artur Mas com dels socialdemòcrates- van situar Pascal al capdavant. També maniobren els anomenats rullistes, socialdemòcrates identificats al voltant de Josep Rull -empresonat a Estremera- i el seu entorn més pròxim, com Damià Calvet -nucli dur de JxCat-.

Els crítics volen un congrés

Els més bel·ligerants amb la direcció actual, però, se situen a l’àrea metropolitana i, segons diverses fonts consultades, reclamen fins i tot la convocatòria d’un congrés extraordinari per canviar els membres de l’executiva. Entre ells s’hi identifiquen el regidor de Rubí Víctor Puig i el seu entorn, com el candidat del PDECat a l’alcaldia de Granollers, Àlex Sastre. Tant l’entorn de Moment Zero com fonts de la mateixa direcció, però, descarten que ara hi pugui haver un congrés extraordinari. “Ara no podem mirar-nos el melic”, diu un dels consultats.

Malgrat les crítiques dels diferents sectors a la direcció de Pascal, els membres de JxCat amb carnet de partit marquen distància amb els independents que volen deixar el PDECat al marge. “Soc crític amb la direcció però no vull fer un altre partit”, assenyala una de les fonts, que van pressionar per frenar la creació de l’associació Junts per la República. De fet, aquesta iniciativa -de l’entorn de l’historiador Agustí Colominas i independents de la llista-és la que va encendre les alarmes entre els membres del PDECat a JxCat. Aquests membres, que s’han mostrat crítics amb els posicionaments de Pascal, aposten perquè tot acabi en una única confluència que permeti eixamplar l’espai. En els últims dies, un dels intents de la direcció per escenificar un acostament va ser la invitació al consell nacional al grup parlamentari de JxCat. “No va servir”, apunta un diputat.

Les tensions en les diferents ànimes del grup es plasmaran ara en el debat sobre el pla D a la investidura. Mentre els independents de JxCat advoquen per investir Puigdemont encara que això acabés comportant noves eleccions, els diputats amb carnet del PDECat reclamen investir un candidat que permeti formar govern ja. Una petició que es pot fer més evident en els pròxims dies si Puigdemont no situa una alternativa a Jordi Sànchez.