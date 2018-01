EN DIRECTE. Puigdemont demana una "solució política" i que la UE reconegui el "dret a l'autodeterminació" de Catalunya

Carles Puigdemont ha viatjat a Dinamarca malgrat que la fiscalia hagi demanat una ordre de detenció europea, però que finalment el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha rebutjat. El president de la Generalitat ha agafat un avió a primera hora del matí des de Brussel·les fins a Copenhaguen, on aquest migdia fa una conferència a la universitat d'aquesta ciutat per parlar sobre el procés sobiranista de Catalunya. L'auditori que acull la conferència ha quedat petit per la gran afluència de públic, on només arribar, Puigdemont ha posat en valor "la llibertat de moviment" que, ha dit, permet la Unió Europea.

Carles Puigdemont ha començat el seu discurs fent un relat de com s'ha arribat a la situació actual a Catalunya, a més de comparar la realitat de Dinamarca amb la catalana en termes econòmics i socials. Puigdemont, però, ha volgut posar l'èmfasi del seu discurs en el fet que la Unió Europea doni suport al govern de Mariano Rajoy i no reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya: "La meitat dels estats de la Unió Europea van ser creats en els últims 100 anys per moviments d'autodeterminació. Demanem que la UE segueixi l'exemple danès i reconegui el dret a l'autodeterminació de Catalunya".

En aquest sentit, el president de la Generalitat ha tornat a demanar un referèndum pactat i acordat amb l'estat espanyol i ha recordat que Catalunya no s'ha tancat a aquesta proposta, sinó que "ho va proposar a l'estat espanyol". En la seva visita a la capital de Dinamarca, el president de la Generalitat també ha insistit que continuaran intentant "formar un Govern" que serveixi per "negociar i trobar una solució política per Catalunya" que no passi per la via penal.

Així, el president de la Generalitat ha criticat que la Comissió Europea vegi "com un problema per a Europa" el cas català, quan, per Puigdemont, hauria de ser una oportunitat per "demostrar que la democràcia és més important i no té fronteres". "La violència no és una forma acceptable de fer política", ha retret Puigdemont. I en aquest punt, el president de la Generalitat ha tornat a remarcar que l'Estat no ha entrat a negociar mai fins ara les peticions de Catalunya. Així, ha explicat que "ningú ha posat sobre una taula de negociació que l'Estat voti sobre la independència de Catalunya i aquesta podria ser una proposta o solució".

"Espero que un dia la voluntat del nostre poble prevalgui i siguem capaços de crear un estat nou i exitós com ho és Dinamarca, perquè creiem en els valors europeus", ha acabat el seu discurs Carles Puigdemont. Abans d'acabar la seva primera intervenció, el candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, també ha volgut recordar que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre ha comportat que una part del govern estigui a la presó i una altra a l'exili. "Polítics elegits democràticament són a la presó i han estat tractats com a terroristes i altres han anat a l'exili per evitar la presó", ha lamentat Puigdemont.

El debat ha estat organitzat pel departament de ciències polítiques de la universitat de Copenhaguen i hi participaran els professors Marlene Wind i MSO Christian F. Rosboll. El cap d'aquest departament universitari, Mikkel Vedby Rasmussen, serà qui moderarà el debat. El govern danès va qualificar de "desagradables" les càrregues policials de l’1-O i va reclamar "diàleg" per solucionar el conflicte català.