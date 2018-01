Llarena rebutja l'euroodre contra Puigdemont per evitar que busqui una fórmula per ser investit

Pablo Llarena rebutja emetre una ordre de detenció europea contra Carles Puigdemont per no deixar-li en safata la possibilitat de ser investit. El jutge instructor del Tribunal Suprem ratifica així la llibertat del cap de llista de Junts per Catalunya de circular arreu del món excepte a Espanya, on seria detingut immediatament i posat a disposició de la justícia. Llarena considera que Puigdemont ha viatjat a Dinamarca per forçar l'euroodre que ha sol·licitat la fiscalia per així ser detingut, possiblement empresonat i, en aquesta situació, forçar que se li permeti una fórmula per ser investit.

"Davant la impossibilitat legal d'optar a una investidura sense comparèixer al Parlament, la provocació d'una detenció a l'estranger busca que l'investigat pugui argumentar que la seva absència no respon a la seva lliure decisió com a pròfug de la justícia, sinó que és la conseqüència d'una situació que li ve imposada", apunta Llarena en la interlocutòria. I continua: "Es busca afavorir l'estratègia anticonstitucional i il·legal que aquest procediment està cridat a emprendre, i forçar a més un context en el qual poder delegar el vot, com si estigués en el mateix supòsit que aquells que estan a disposició d'aquest tribunal i han estat provisionalment privats de llibertat. D'aquesta manera, s'instrumentalitzaria la privació de llibertat per aconseguir la investidura i el vot que parlamentàriament no pot obtenir". Així, Llarena considera que les mesures de privació de llibertat no poden desplegar-se "per facilitar la seva transgressió i ruptura".

El jutge també obre la porta al fet que Puigdemont s'hagi desplaçat a Copenhaguen per "inquietuds acadèmiques", però aquesta circumstància "no fa raonable que no es prevegi" utilitzar la detenció per sol·licitar posteriorment un mecanisme per ser investit. Així, el magistrat veu pertinent ajornar la captura del candidat de JxCat a un "moment en què l'ordenament constitucional i la normalitat parlamentària no es trobin en risc per una detenció que seria lògica en un altre context".

En la seva interlocutòria, Llarena aprofita per recordar que va decidir retirar les ordres de detenció europea i internacional perquè la qualificació dels delictes que s'investiguen no són coincidents en tots els estats, però no atribueix aquesta circumstància a una "inadequació" o "error" de la jurisdicció espanyola, sinó a les "lògiques divergències" que poden tenir diferents països.