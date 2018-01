Torrent proposa Puigdemont com a candidat i demana una reunió a Rajoy per resoldre la investidura

El president del Parlament, Roger Torrent, ha decidit no canviar el guió previst i aquest dilluns ha nomenat Carles Puigdemont com l'únic candidat a la investidura. De fet, cap altre partit n'havia proposat un d'alternatiu. Ara bé, conscient de la "situació personal i judicial" del líder de Junts per Catalunya, Torrent ha enviat una carta al president espanyol, Mariano Rajoy, per demanar-li una reunió en els propers dies que serveixi per dialogar sobre la "situació anòmala" que viu el Parlament. De moment, no s'ha fixat cap data per al debat d'investidura, que necessàriament s'haurà de fer abans del 31 de gener per complir amb els terminis legals.

"Sóc conscient de la situació personal i judicial de Puigdemont, de l'advertiment que pesa sobre ell. Però també sóc conscient de la seva absoluta legitimitat per a ser candidat", ha subratllat Torrent en una declaració institucional que ha durat poc més de cinc minuts. El president del Parlament ha insistit en una idea que ja va destacar durant el discurs de dimecres passat: "El meu deure és fer tot el que està a les meves mans per fer que tots els diputats es puguin expressar lliurement". I aquest propòsit val tant per als 127 que no tenen limitats els seus moviments, com per als 8 que són o bé a la presó o bé a Brussel·les. Torrent ha anunciat que properament anirà a visitar-los a tots i, de fet, aquest dimarts ja haurà de decidir en una reunió de la mesa si accepta la delegació de vot per a tots els que l'han demanat (de moment, els que són a Bèlgica).

Pel que fa a la carta que ha enviat a Rajoy, el president del legislatiu català considera que els problemes polítics s'han de resoldre per la via política. "És per això que he proposat a Mariano Rajoy seure amb ell per analitzar i dialogar sobre la situació anòmala que viu el Parlament, on vuit dels seus diputats veuen vulnerats els seus drets polítics i de participació i, en conseqüència, el dret de la ciutadania a ser representada", ha explicat. La intenció de Torrent és defensar els drets de tots els diputats. Ara bé, també ha avisat que no contribuirà ni a les "ingerències" ni als "escenaris de paralització" del Parlament, una situació que es podria donar si el TC suspèn la investidura de Puigdemont.

Torrent va ser escollit dimecres president del Parlament i no va voler deixar passar ni un dia per començar a reunir-se amb els grups parlamentaris. Dijous ho va fer amb la CUP, els comuns, el PP i el PSC i divendres amb els tres majoritaris, ERC, Junts per Catalunya i Ciutadans. Ningú va oferir un candidat alternatiu a Carles Puigdemont, que va comptar amb el suport de JxCat i d'ERC per erigir-se en l'única opció per a la investidura. El flamant president del Parlament va decidir concloure ràpid aquestes reunions protocol·làries per intentar una investidura ràpida que, en paraules seves, " recuperi les institucions de les mans del 155 per traspassar-les a la ciutadania".

La candidatura de Puigdemont a la presidència de la Generalitat porta associat el problema de la investidura a distància. El president -i la resta dels consellers que són a Brussel·les- tenen una ordre de detenció a l'Estat, que provocaria la seva detenció tan bon punt posés un peu a Catalunya. Els lletrats del Parlament ja han advertit que el reglament de la cambra no permet que es faci una investidura no presencial i el govern espanyol ha amenaçat amb portar-la al Tribunal Constitucional perquè la suspengui immediatament.