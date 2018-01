Roger Torrent: “He de garantir que hi hagi un candidat que pugui ser investit”

Roger Torrent (Sarrià de Ter, 1979) és la segona autoritat de Catalunya des que dimecres va ser escollit president del Parlament, el més jove de la història. Vol anar per feina perquè considera urgent rescatar les institucions del 155, però, de moment, tira pilotes fora quan se li pregunta per la investidura a distància que pretén fer servir Carles Puigdemont. Ell es limita a dir que la seva responsabilitat és garantir que hi hagi un candidat que pugui ser investit.

La primera jornada com a president ha sigut molt intensa. Fins a quatre reunions de la ronda de consultes per la investidura.

Efectivament. Ens hem vist amb els comuns, el PSC, el PP i la CUP. I ara farem una ronda amb els grups que falten.

Com és que va tan ràpid?

Perquè em sembla que és important recuperar les institucions de les mans del 155 i traspassar-les a les de la ciutadania: el mateix que hem fet al Parlament de Catalunya. Per tant, anem per feina per poder recuperar totes les institucions. Cada dia que passa amb el 155 és més dramàtic, no només perquè l’obra de govern està paralitzada, sinó també perquè no podem ajudar la ciutadania d’aquest país. Bona part de les polítiques socials s’han aturat per l’aplicació del 155.

¿A lguns dels grups amb els quals ha parlat li han dit que no permetran una investidura a distància?

M’han dit si presenten o no candidat, i en tot cas quin és el seu plantejament respecte a la legislatura. No hem parlat de com s’ha d’afrontar la investidura.

Avui rebrà els representants de JxCat. Parlarà amb Puigdemont?

Avui el que toca és escoltar JxCat i saber quin és el seu candidat a la presidència. Un cop hàgim fet la ronda de contactes i en pugui extreure quin és el candidat que té possibilitats de ser investit, si és Puigdemont, parlaré amb ell per veure com enfoca la investidura.

Es desplaçarà fins a Brussel·les?

Ja ho veurem. L’important no és com és la conversa sinó el contingut.

Té data ja per a la investidura?

No tenim una data concreta. No voldria esgotar el termini [el 31 de gener], però tampoc precipitar-nos. Abans vull parlar amb tots els grups.

Vostè s’ha pronunciat a favor de fer cas als lletrats i ells creuen que no es pot fer una investidura a distància. Manté l’opinió?

Vaig dir que als lletrats del Parlament és a qui correspon interpretar el reglament. [La investidura a distància] és una decisió que depèn de la mesa del Parlament, i serà una decisió política del conjunt de la mesa.

Interpreto, doncs, que està disposat a convocar una sessió d’investidura per investir Puigdemont.

L’únic que dic és que si Puigdemont és qui té més suports a priori per ser investit, veurem com s’ha de fer aquesta investidura. No em correspon ara avaluar qualsevol possibilitat abans de fer-la.

L’Estat ja ha dit que pensa impedir una investidura a distància. Imagini’s que rep un advertiment del Tribunal Constitucional.

La meva feina com a president del Parlament és que es respecti la voluntat popular expressada a les urnes, i sobretot fer-ho a través dels procediments establerts en aquesta cambra. No especulem amb eventualitats. És trist que quan parlem de la investidura, d’un esdeveniment polític, ho hàgim de fer calibrant les possibles conseqüències judicials.

¿A vostè el coarta que el president del seu partit estigui a la presó?

M’escandalitza que en ple segle XXI, en una democràcia, un diputat, en aquest cas vicepresident, no pugui exercir lliurement les funcions per a les quals ha sigut escollit. El mateix Junqueras ha demanat que persistim i avancem per cosir el país i la societat catalana. Ens demana sobretot recuperar les institucions: el Parlament i el Govern.

¿Recuperar les institucions vol dir recuperar Puigdemont com a president?

Vol dir que les institucions retornin a les mans dels ciutadans del país.

¿Es podria recuperar la Generalitat si investissin un altre diputat?

Qui hagi d’ocupar cada càrrec i cada responsabilitat en el Govern els correspon decidir-ho als diputats.

JxCat no descarta eleccions si Puigdemont no és investit. ¿Serien un mal negoci?

És una circumstància en mans dels grups parlamentaris.

Per què no va parlar de República en el seu discurs?

Em sembla que hi ha proclames polítiques que no cal que es vagin fent cada tres frases. És veritat que un discurs de presentació d’un president del Parlament és important, però ho és, sobretot, la trajectòria prèvia. Com a diputat en la passada legislatura vaig treballar, no només per l’1-O, sinó també per traduir des del punt de vista parlamentari el que va fer aquest país en una declaració al Parlament.

Quan va votar la declaració d’independència, ¿creia que votava només una declaració política o que l’endemà estàvem cridats a defensar la República?

Estava convençut que estàvem votant una declaració d’independència i de proclamació de la República Catalana. En tot cas, no comptàvem ni nosaltres ni el govern d’aquell moment amb el grau d’amenaça de l’Estat.

El cost de l’operatiu contra l’1-O va costar 87 milions d’euros.

Un escàndol des del punt de vista democràtic. El que el ministre Zoido hauria d’haver fet és demanar perdó i no justificar-ho.

Es pot governar des de Brussel·les?

El Govern ha de ser efectiu.

¿Un president que no visqui a Catalunya pot ser efectiu?

El que em correspon com a membre de la mesa és garantir que hi hagi un candidat que pugui ser investit i que hi hagi un Govern que pugui governar des del minut 1.

Si la legislatura pot durar quatre anys, què li agradaria aconseguir?

M’agradaria ser recordat com el president d’una legislatura en què s’hagi pogut treballar en favor dels drets socials, sobretot dels ciutadans més vulnerables. No només parlem de sobirania en termes abstractes, sinó també de manera efectiva.