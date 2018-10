Sergi Sabrià (ERC): "No som la República que anhelàvem, i fer-ho veure ens allunya de l'objectiu d'arribar-hi"

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha arrencat la seva intervenció aquest dimecres en el debat de política general recordant el referèndum de l'1 d'Octubre i assegurant que "no hi ha rebaixes possibles". Amb tot, titlla l'1-O de "llavor de totes les victòries", malgrat que "la repressió de l'Estat va impedir que es reconegués internacionalment". "Nosaltres no venem fum", ha assegurat, i ha recalcat que la posició d'ERC actualment és que cal recuperar el consens pel dret a decidir. "Diem el que cal encara que no caigui bé", ha afirmat en al·lusió a Junts per Catalunya (JxCat), i ha etzibat: "Fa temps que demanem unitat d'acció".

Sabrià ha reivindicat el realisme i la paciència en el camí cap a fer efectiva la República, i ha assegurat que "qui prometi dreceres avui és un ingenu o ens està enganyant". "Expliquem que potser trigarem més del que volíem", ha afirmat. "Alguns no som aquí per guanyar uns vots més sinó la llibertat del país. Prou gesticulacions". Així, el republicà ha demanat que es "torni a votar definitivament" amb "reconeixement internacional". "Quan votem, guanyem", ha sentenciat, i ha dibuixat els eixos fonamentals d'ERC: "la defensa de la democràcia, la lluita per la justícia amb els represaliats" i les polítiques socials.

Respecte als judicis de l'1-O, Sabrià ha insistit que no n'hi ha prou amb preparar-se per respondre a una sentència condemnatòria: "Pressionem l'Estat des d'avui, que la condemna tingui un cost". Amb tot, el republicà ha recalcat, respecte als disturbis de dilluns al Parlament, que ERC condemna "totes les violències" i, tot i defensar "l'acció dels Mossos", ha afirmat que cal ser "exigents".

Batet: "Rajoy i Sánchez, tanto monta, monta tanto"

L'encarregat de tancar la ronda del matí ha sigut el portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, que ha carregat directament contra la que considera una falta de voluntat del govern espanyol de resoldre el problema polític entre Catalunya i l'Estat. "Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, tanto monta, monta tanto", ha descrit tot apuntant a les similituds entre la Moncloa del PSOE i la del PP.

"Ahir Torra va fer una proposta basada en el diàleg i, en menys de dues hores, va sortir la portaveu del govern espanyol a dir «no »", ha recordat. La proposta a què feia referència Batet era l'ultimàtum al PSOE que el president de la Generalitat va fer aquest dimarts."El marge s'ha acabat. La paciència s'ha acabat", ha insistit el líder parlamentari de JxCat, que també ha fet referència a la condecoració que el ministeri de l'Interior prepara per a l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo. No tenen vergonya a condecorar el delegat que va autoritzar la repressió", ha lamentat.

Segons Batet, l'independentisme ha demostrat que continua mobilitzat. Ho va fer dilluns en la commemoració de l'1-O i està convençut que ho continuarà en el futur.