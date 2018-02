Sergi Sabrià, sobre la investidura: "Treballem per l'acord, però no m'atreveixo a situar-lo tan aviat com s'ha parlat"

L'acord per la investidura de Carles Puigdemont continua sense arribar. Mentre que ahir la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, deia que esperava que l'acord arribaria aquest dijous, avui al matí, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha avisat que de moment no són tan optimistes que els tempos siguin ràpids. "No m'atreveixo a situar l'acord tan aviat com s'ha parlat en alguns casos", ha dit Sabrià en referència a les paraules d'Artadi, tot i que ha explicat que estan treballant per trobar "l'acord".

"Som optimistes que arribarà l'acord, perquè sinó seria malbaratar els resultats del 21-D", ha dit Sabrià, qui ha admès, però, que no volen "apretar els tempos per dir si serà avui o demà". Un dels punts de les negociacions que JxCat ha posat sobre la taula és la modificació de la llei de presidència per incorporar-hi la investidura a distància. Una modificació que els republicans no veuen amb bons ulls perquè, segons ha explicat Sabrià, això "podria allargar el procés fins a dos mesos", perquè l'oposició podria portar-ho al Consell de Garanties Estatutàries "fins a dues vegades". Per ERC, els tempos "són molt importants", en paraules del seu portaveu, per tal de no allargar la vigència de l'article 155.

Amb tot, els republicans aposten públicament per "legitimar la investidura de Carles Puigdemont" i Sabrià diu que continuen buscant "escletxes" que ho permetin, tot i que admet que "no són gaire grans". Malgrat les dificultats per fer-ho, el portaveu dels republicans ha assegurat que no han posat cap candidat alternatiu sobre la taula perquè no els "pertoca" fer-ho a ells. Sabrià tampoc ha confirmat que Junts per Catalunya hagi posat cap altre nom que no sigui el de Carles Puigdemont com a alternativa. Preguntat, concretament, per si JxCat ha proposat Elsa Artadi, ha respòs així: "A mi no em consta que JxCat ho hagi posat sobre la taula, però tampoc ho puc garantir".