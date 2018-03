Serret afirma que Jordi Turull serà el nou candidat de JxCat a la investidura

La consellera d'agricultura, Meritxell Serret, ha assegurat aquest dimarts que Jordi Turull serà el nou candidat a la presidència de JxCat un cop es confirmi el veto del Suprem a Jordi Sànchez. En declaracions a TV3 ha dit que el nom de l'exportaveu del Govern ja s'ha posat "sobre la taula d'ERC", si bé els republicans ho desmenteixen. Fonts del partit d'Oriol Junqueras remarquen que la proposta de Turull no ha estat comunicada per JxCat, tot i que és el nom del que més s'ha parlat les darreres setmanes. Cal tenir en compte, a més, que la proposta d'un candidat a la presidència, l'ha de comunicar el president del Parlament, en aquest cas Roger Torrent.

Sigui com sigui, Serret ha valorat positivament a TV3 una eventual investidura de Turull "Està sobre la taula i per mi és una bona notícia". Ha admès, però, no saber si la CUP hi donaria suport: "Jo no he parlat amb la CUP, no li puc dir si avala o no avala la investidura de Jordi Turull", ha dit. Els cupaires ja han avisat que no entraran a valorar cap nom si el programa de Govern que plantegen JxCat i ERC continua sent autonomista.

Sobre la publicació d''El Periódico' que atribueix a Serret l'enviament d'un correu electrònic a un comissari europeu comunicant-li la proclamació de la República Catalana -el qual hauria signat com a "ministra d'Agricultura del Govern de Catalunya"- Serret diu que no és "conscient d'haver enviat una carta al comissari". "No li puc confirmar. Jo no vaig donar ordre ni em consta que ningú ho enviés en nom meu o per part del Govern", assegura.

La consellera ha defensat que ERC sempre ha demanat diàleg. Sobre el seu futur, ha dit que mentre estigui a l'exili "continuarem treballant com puguem". "El Consell de la República és una manera de continuar contribuint a reivindicar el drets dels catalans a decidir el nostre futur", ha afegit.