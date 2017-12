S’estreny el setge judicial sobre Gallardón i Botella per corrupció

El setge judicial al PP madrileny s’estreny no només sobre Esperanza Aguirre -amb la detenció i empresonament durant set mesos del seu número dos, Ignacio González, en l’operació Lezo- sinó que està a punt d’ofegar tant Alberto Ruiz-Gallardón com Ana Botella. Ja tots els seus cercles polítics estan investigats en diferents presumptes casos de corrupció, i els que van ser alcaldes de Madrid tenen molts números d’acabar imputats l’any entrant, segons fonts jurídiques. Independentment d’on es busqui, l’herència del PP tant a la Comunitat de Madrid com al consistori està minada de casos de prevaricació, malversació, frau i pelotazos que ja es compten per desenes: Gürtel, Púnica, Lezo...

L’últim escàndol, el de l’operació Lezo, posa contra les cordes l’exministre de Justícia de Mariano Rajoy, que dimecres veia com es cridava a declarar com a imputats del 10 al 15 de gener tot el seu nucli dur en l’equip de govern a la Comunitat de Madrid (va estar-hi al capdavant del 1995 al 2003), fins un total de 24 investigats, en la causa a l’Audiència Nacional. Botella també veia ahir com un dels seus homes de confiança al consistori -va governar-lo del 2011 al 2015-, l’ex conseller delegat de l’Empresa Municipal d’Habitatge i Sol Fermín Oslé, declarava davant del jutge per la venda de 1.860 habitatges de protecció social al fons voltor Blackstone. L’Associació d’Afectats demanarà que l’exalcaldessa i tota la seva junta de govern declarin davant del jutjat d’instrucció número 38 de Madrid.

Connexions entre trames

L’abril passat la Guàrdia Civil detenia l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González per desviar fons públics del Canal de IsabelII, el que es va conèixer com l’operació Lezo. González va presidir l’empresa pública de gestió de l’aigua entre el 2003 i el 2012, abans de prendre les regnes de la comunitat fins al 2015. El cas suposava tot un desafiament per a Gallardón, que veia com li creixien els fronts per tot arreu. Ell va ser, en última instància, qui va avalar el 2001 la compra de la societat colombiana Inassa a través de Panamà per valor de 73 milions de dòlars, 10 vegades més del que havia costat un any abans a Aigües de Barcelona (Agbar), que ja s’havia desprès de la seva participació quan la va comprar el Canal.

Gallardón va defensar el 17 de desembre a la comissió d’investigació sobre corrupció al PP de l’Assemblea de Madrid que l’actuació va ser “legal” i va resultar “beneficiosa per als madrilenys”. “Ningú pot dubtar que va ser una bona operació”, va afegir, ja que considera que era un negoci “irreprotxable”. En la mateixa línia s’han manifestat els seus exconsellers després de reunir-se amb l’exministre per anar a l’una.

Botella, en canvi, no haurà de passar de moment pel tràngol de seure en una comissió d’investigació. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va anul·lar la comissió d’investigació creada per l’ajuntament de Manuela Carmena. En la diana hi ha la venda de pisos de protecció oficial a fons voltor, però també que el seu nom surti a la Púnica: l’exalcaldessa de Madrid va renovar la seva imatge a internet utilitzant 60.000 euros de la trama. Gallardón tampoc ha donat explicacions per les irregularitats en el soterrament de les rondes de la M-30: una sentència contra la seva gestió reduirà un terç el pressupost de Carmena per a obres el 2018.