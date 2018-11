El Síndic de Greuges acusa l'Estat de no respectar la "presumpció d'innocència" dels presos polítics

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha acusat aquest dimecres l'Estat de "transgredir la legalitat penal" contra els presos independentistes i no respectar la seva "presumpció d'innocència". Així ho ha afirmat en la presentació al ple del Parlament el seu informe sobre la vulneració de drets a Catalunya durant l'1-O i l'aplicació del 155, amb el qual ha tornat a demanar la llibertat "immediata" dels presos polítics fins que tinguin un judici amb "garanties" o hi hagi una "sentència ferma".

Ribó ha afirmat que el setembre i octubre del 2017 es va produir "infraccions clares d'ordenament jurídic" a Catalunya, però ha deixat clar que aquestes no van tenir "cap mena d'eficàcia jurídica". En aquest sentit, ha assegurat assegura que el seu informe no critica la "reacció de l'Estat", sinó el fet que aquesta fos "desproporcionada", tan pel què fa al 155 com a "l'ús del Codi Penal" contra els líders independentistes. El síndic ha negat que que els processats al Tribunal Suprem hagin comès rebel.lió o sedició i ha insistit: "Són presos polítics".

Ribó constata amb l'informe que "estem davant d'un immens problema polític, d'unes dimensions que no hem arribat encara a mesurar i que ha agafat unes altres dimensions molt més complexes quan s'ha judicialitzat". Amb tot, ha fet una crida a l'impuls d'un "diàleg constructiu", del qual -ha dit- ara mateix n'estem lluny, i d'una "proposta" política que, al seu parer, ha de ser una "consulta acordada".

En el torn de rèplica, la portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, ha denunciat precisament la "cruesa de la violència" de l'Estat que queda plasmada a l'informe del síndic i ha assegura que l'operació policial per frenar l'1-O buscava "atemorir la població" i afegeix: "Terrorisme d'estat" El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, en canvi, s'ha centrat en l'aplicació del 155, que ha qualificat de "trituradora de llibertats, drets democràcia i normalitat. Va ser un invent pensat per destruir", ha afirmat, afegint que va ser entès pels partits constitucionalistes com una eina de "reconquesta" i per "fer mal" a Catalunya. "Passaran els anys i el 155 continuarà tenint pares, mares i tiets", ha sentenciat en un dard dirigit a Cs, PP i PSC.

Rèpliques del constitucionalisme

Per contra, el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticat la "missa" que els ha ofert "el síndic del Procés" i n'ha demanat un cop més la dimissió. Al seu parer, els informes que presenta Ribó són "parcials" i estan tots "pensats per donar suport a les tesis del Govern" i de la part de la societat catalana que és independentista.

En una línia semblant, però amb un to més moderat, la diputada del PSC Marta Moreta ha afirmat que el síndic Ribó no és "ni imparcial, ni independent" i que no "vetlla per elaborar informes en matèria de la seva competència" sinó de la seva "preferència". Moreta ha considerat que l'informe presentat aquest dimecres parteix d'una visió "parcial i esbiaixada", i ha volgut replicar que el 155 es va aplicar per "restablir les institucions" que els independnetistes es van "carregar". La diputada socialista ha coincidit que els presos provisionals ja haurien d'estar en llibertat, si bé ha retret al Síndic que barregi la intervenmció de l'Estat a Catalunya am qüestions judicials.