Sirvent (CUP): "Sánchez, Marlaska i Cunillera han enviat encaputxats a detenir activistes"

L'independentisme ha reaccionat amb indignació a la detenció dels alcaldes cupaires de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, i d'onze membres dels CDR. La diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha titllat la situació "d'absolutament intolerable". "Les detencions d’avui no són fets aïllats, formen part d’una operació orquestrada per l’Estat, en contra dels drets civils, polítics i socials i de l’exercici del dret d’autodeterminació", ha recalcat, i ha acusat el president espanyol Pedro Sánchez, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska i Cunillera d'haver "enviat encaputxats a detenir activistes, lluitadors".

Així, Sirvent ha explicat que la CUP ha demanat la compareixença de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, per explicar aquestes actuacions, i ha fet una crida a la ciutadania a "estar pendent de les pròximes convocatòries" i "organitzar-se": "No passaran i seguirem resistint davant aquesta ofensiva dels que tenen al·lèrgia a la democràcia". "Parlem sempre d’una causa del Tribunal Suprem contra les preses i els presos polítics, però no podem oblidar aquesta segona causa que s’està cuinant contra l’independentisme popular, amb un acarnissament amb els CDR", ha exposat la diputada, que ha insistit que n'hi havia prou amb "una citació": "No calien les detencions".

En la mateixa línia, Sirvent ha afirmat que l'independentisme pateix "violència" tant per "part de l'Estat" com de la ultradreta. "Uns actuen de matinada i uniformats, els altres de nit contra la població amb plena impunitat", ha asseverat. "A Verges, un poble matxacat per les agressions de l'extrema dreta, la única detenció que s'ha produït és la del seu alcalde", ha lamentat.

ERC i els comuns demanen la compareixença de Marlaska al Congrés

El diputat d'ERC Gerard Gómez del Moral, al seu torn, ha lamentat les "detencions inadmissibles, arbitràries, que intenten alimentar la causa general contra l’independentisme que estem vivint i presenciant al nostre país". El republicà lamenta que les detencions constitueixin un "missatge a la ciutadania perquè no es mobilitzi i no protesti".

D'altra banda, ha explicat que ERC ha registrat al Congrés la petició de compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, perquè "esclareixi com la Policia Nacional deté sense mandat judicial alcaldes de viles catalanes al marge del mandat judicial". "Aquests fets no són puntuals", ha lamentat el parlamentari: "La Policia Nacional ha actuat amb impunitat". El diputat ha afirmat que encara no s'ha parlat de si ERC s'abstindrà de participar a les comissions parlamentàries que tenen lloc aquesta tarda, però ha dit que "probablement".

Al seu torn, la portaveu del grup dels comuns, Susana Segovia, ha "rebutjat amb contundència" les "detencions irregulars" i ha expressat el "suport" del partit als detinguts. "És necessari que es donin explicacions", ha recalcat, i ha afirmat que per aquest aquest motiu el seu grup al Congrés també ha demanat la compareixença de Marlaska a la cambra legislativa espanyola.

JxCat lamenta la "repressió a alcaldes de l'1-O"

La diputada de JxCat Gemma Geis ha expressat la "màxima solidaritat del grup parlamentari" i la "condemna davant aquesta situació de repressió". En el mateix sentit, Geis ha definit els alcaldes detinguts com a "alcaldes de l’1-O, republicans, demòcrates". Geis es desplaçarà a Girona per estar pendent de la situació que s'hi està vivint, ha explicat. "Màxim respecte a la llibertat de reunió, manifestació", ha assegurat: "S’han produït unes detencions quan s’havia pogut produir una citació".