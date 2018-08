Societat Civil Catalana veu "improcedent" que l'ANC li exigeixi defensar la llibertat de Jordi Sànchez per reunir-se

Societat Civil Catalana (SCC) rebutja la condició que l'ANC li va posar per acceptar reunir-se per abordar la situació política: exigir la llibertat de Jordi Sànchez. En un comunicat, l'entitat partidària de la unitat d'Espanya ha qualificat "d'improcedent" l'exigència de l'ANC i assegura que "en cap cas qüestionarà l'estat de dret i la separació de poders". "La seva negativa constata que no vol col·laborar en la important tasca de fomentar la convivència i la concòrdia", ha lamentat SCC, que s'ha mostrat esperançada que l'entitat independentista "reconsideri" la seva decisió "a curt termini".

"La fractura entre els catalans és cada vegada més profunda i entitats com l'ANC haurien de tenir el deure d'acceptar propostes de diàleg per intentar posar fi a aquesta situació que va camí de generar conseqüències molt greus. Per tant, Societat Civil Catalana també considera que es tracta d'una resposta extemporània que, per desgràcia, no ajuda a la més que necessària distensió social, en un moment en què la tendència és que la divisió social i el clima d'enfrontament segueixin en augment", afirma en el comunicat.