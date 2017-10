Societat Civil Catalana concentra desenes de milers de persones sota el lema 'Tots som Catalunya'

La manifestació convocada per Societat Civil Catalana aquest migdia (12 h) ja concentra desenes de milers de persones a favor de la unitat d'Espanya sota el lema ‘Tots som Catalunya. Per la convivència, seny!’. Àlex Ramos, vicepresident de Societat Civil Catalana, ha dit a Rac1 aquest matí que "el moviment independentista és qui tenia l’incentiu per mobilitzar-se per canviar els coses, i a l’altra banda hi havia la majoria silenciosa, però el dia 8-O va ser una vàlvula de descompressió".

A la primera fila de la manifestació hi tornen a ser els líders del PP català i de Ciutadans, però la novetat aquest cop és que Miquel Iceta, primer secretari del PSC també estarà darrera la pancarta. El 8 d'octubre hi va haver dirigents del PSC però no a primera fila, sinó a títol personal.

A les 10.30 hores un grup de manifestants de Plataforma x Catalunya s'ha concentrat davant la prefactura de la Policia Nacional a la Via Laietana.

Una hora abans de l'inici de la manifestació, la capçalera situada al Passeig de Gràcia a l'alçada de Diputació ja estava molt plena.

La manifestació convocada per Societat Civil Catalana / CÈLIA ATSET

"Aquests dies es crida molt allò de 'els carrers seran sempre nostres', però nosaltres diem que els carrers son de tothom. No volem fer una batalla al carrer, la política no es fa al carrer. Sempre que haguem de sortir ho farem, però no amb la voluntat de confrontar manifestants", afegeix Ramos.

"No ens agrada el que va passar divendres a Catalunya Ràdio [agressions ultres], faci qui ho faci, sempre ho condemnarem", ha conclòs