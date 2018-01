Soraya Sáenz de Santamaría compareix per explicar les mesures per "garantir la legalitat a Catalunya"

Soraya Sáenz de Santamaría compareix a les 12.15h d'aquest dijous a la Moncloa per informar de les mesures que el govern espanyol està duent a terme i té previst aplicar per "garantir la legalitat a Catalunya". A quatre dies de la sessió d'investidura al Parlament i amb Carles Puigdemont com a candidat, l'executiu de Mariano Rajoy té entre cella i cella l'objectiu d'impedir que el cap de llista de JxCat pugui ser escollit president de la Generalitat, ja sigui a distància o bé físicament a la cambra.