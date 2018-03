El govern suís diu que no extradeix per delictes polítics, però que analitzarà l'ordre internacional de detenció de Rovira

El govern suís ha reiterat aquest dissabte que la Confederació Helvètica, com la majoria d'altres països, no concedeix l'extradició per "delictes polítics", però ha recalcat que una ordre internacional per detenir la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que divendres va marxar a Suïssa, seria analitzada en "profunditat".

"Com en el cas (Anna) Gabriel, també s'aplica a tots els altres polítics catalans que vénen a Suïssa el principi que aquest país, igual que la majoria dels altres Estats, no concedeix cap extradició per delictes polítics", ha dit a Efe el portaveu del Departament Federal de Justícia, Folco Galli.

El portaveu no ha pogut confirmar que Suïssa ha rebut l'ordre internacional de detenció dictada divendres pel jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena contra Rovira, a la qual atribueix un paper "essencial" en la coordinació del procés independentista català i a la qual processa per presumpta rebel·lió.

"Ja que les ordres internacionals de detenció són confidencials i estan subjectes al secret professional, el Departament de Justícia no pot confirmar la recepció d'una eventual sol·licitud" per part d'Espanya, ha dit Galli.

En qualsevol cas, va dir el portaveu, el departament de Justícia suís "hauria d'analitzar en profunditat la motivació d'una eventual sol·licitud internacional de detenció i aclarir sobretot si les actuacions de les quals se'ls acusa a les persones afectades constitueixen delictes polítics".

El Govern suís ja havia deixat clar les últimes setmanes que no extradeix persones per presumptes "delictes polítics", encara que el delicte del qual se'ls acusa existís en el Codi Penal.

Ho va fer respecte a l'exdirigent de la CUP Anna Gabriel, que va fugir el mes passat de la Justícia espanyola a Ginebra i per a la que la Fiscalia havia demanat una ordre internacional de detenció.

El jutge Llarena no la va dictar finalment, sinó que es va limitar a una ordre de detenció nacional.

Tampoc va activar divendres una ordre internacional de detenció contra Gabriel, a la qual processa finalment pel presumpte delicte de desobediència i no per rebel·lió.

El Govern helvètic també va indicar el passat dia 15 -davant la petició de la Fiscalia espanyola al Ministeri d'Interior que consultés a Suïssa sobre la possibilitat de detenir i extradir l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont i l'exconsellera Meritxell Serret amb motiu del seu recent viatge a Ginebra- que "no hi havia base" per a això.

A Suïssa són considerats delictes polítics únicament els crims de lesa humanitat, genocidi, crims de guerra i actes especialment reprovables, com un segrest d'un avió o la presa d'ostatges.

L'únic comparable amb el delicte de rebel·lió del qual s'acusa Rovira al Codi Penal suís és l'article 265 sobre crims o delictes contra l'Estat i d'alta traïció, que estableix "una pena privativa d'almenys un any" per a aquell que cometi actes tendents "a modificar per la violència la Constitució helvètica o la Constitució d'un cantó".

El mateix s'aplica per als qui "enderroquin per la violència les autoritats polítiques instituïdes per la Constitució o els impedeixi mitjançant la violència exercir el seu poder" o "separin amb violència una part del territori suís de la Confederació Helvètica o una part del territori cantonal d'un cantó".