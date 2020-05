El Suprem demana el suplicatori al Congrés per investigar la presumpta prevaricació de Borràs a la ILC

La sala segona del Tribunal Suprem ha acordat demanar el suplicatori al Congrés per continuar la investigació de la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, acusada de presumpta prevaricació, malversació de fons públics i falsedat documental, durant la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.

El magistrat que ha fet la instància del suplicatori és Eduardo Porrés, que també va citar Borràs el 14 de febrer perquè prestés declaració voluntàriament. La diputada, però, va optar per no acudir a la citació i és per això que ara Porrés demana el suplicatori. Per justificar-ho, el magistrat argumenta que entre el 2013 i el 2017 Borràs va adjudicar 18 contractes menors per un import total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de societats, a Isaías Herrero. Segons el comunicat que ha enviat aquest divendres la oficina de premsa del Suprem, "Borràs i Herrero haurien actuat de comú acord fraccionant de manera il·legal aquests contractes i haurien falsificat els pressupostos presentats en cadascun dels expedients, simulant la participació de terceres persones independents".

El director actual de la ILC, Oriol Ponsatí-Murlà, va defensar en una entrevista a l'ARA que quatre dels cinc contractes assenyalats per la Sindicatura de Comptes no es van fraccionar i va qüestionar la independència de l'entitat.

Tanmateix, la Sindicatura de Comptes va concloure que durant aquell període hi va haver un "fraccionament de la contractació": "De l'anàlisi dels contractes menors del període 2016-2018 d'un import d'1,32 milions es desprèn que a set adjudicataris se'ls van adjudicar diversos contractes menors per imports acumulats superiors al màxim permès per al contracte menor. En cinc d'aquests casos hi ha una reiteració de l'objecte dels contractes", diu l'informe que es va fer públic aquest mes de maig.

Aquests contractes són els de moderació del Fòrum Ploma Què llegeixes (tres contractes que sumen 52.000 euros), la realització de dues pàgines webs per part d'Isaías Herrero (27.000 euros entre els dos), el disseny i gestió de la fira Litterarum (25.000 euros en total), el Comissariat de l'Any Bertrana (18.000 euros entre dos contractes) i la neteja anual de la ILC (22.000 euros en tres contractes). Són només alguns dels divuit que investiga el jutge.

Dos mesos per decidir

Tot i que l'estat d'alarma segueix en vigor, ja fa setmanes que els terminis al Congrés són els habituals. Així, la cambra baixa té ara dos mesos per decidir si aixeca la immunitat a Borràs i, per tant, si permet que el Tribunal Suprem segueixi amb la investigació contra ella. Un cop la mesa del Congrés rebi la sol·licitud del jutge, tindrà cinc dies per traslladar la petició a la comissió de l'Estatut dels Diputats, que haurà de resoldre com a molt tard 30 dies després d'haver escoltat Borràs. En total, el procediment no es pot allargar més de 60 dies naturals. Si no hi ha resposta en aquest termini es considerarà que el suplicatori ha estat rebutjat.