El Suprem cita Sànchez i Forn dimarts que ve per revisar si els deixa en llibertat

Igual que va fer amb el vicepresident Oriol Junqueras, la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem cita al conseller d'Interior, Joaquim Forn, i el candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, per dimarts de la setmana que ve, dia 20 de març, a una vista per revisar si els deixa en llibertat -després que ho demanés la defensa-. Sortiran així en furgons policials de la presó d'Estremera i de Soto del Real, respectivament, per acudir per la porta del darrere a la vista al tribunal emmanillats, tal i com ha passat cada vegada que han estat citats a declarar des que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela els va enviar a la presó el 2 de novembre, fa gairebé quatre mesos i mig. No està clar encara si podran parlar davant del tribunal. Si ho fan, serà només en les al·legacions finals i prèvia autorització dels magistrats, tal i com va passar amb Junqueras. A més, en cap cas el tribunal cita encara Sànchez per abordar el recurs presentat per al seva defensa dilluns en què demana un permís extraordinari per assistir al ple d'investidura, després del cop de porta del jutge d'instrucció en la causa contra l'independentisme, Pablo Llarena.

Al Suprem, igual que al Tribunal Constitucional (TC), se li acumulen els recursos. La vista en relació a Jordi Sànchez, citat per a les 10.30h, abordarà la decisió de Llarena del passat 6 de febrer, en què va rebutjar la petició de llibertat de l'expresident de l'ANC al·legant que continuava el risc de "reiteració delictiva" perquè Sànchez mantenia "el seu ideari sobiranista" i no havia "renunciat a l'activitat pública". El recurs d'apel·lació sobre la decisió de Llarena del passat divendres encara està en tramitació, a l'espera de resoldre la resta de recursos.

Pel que fa Forn, la seva vista se celebrarà a les 10 del matí i s'analitzarà el recurs d'apel·lació presentat en contra de l'auto del Llarena del 2 de febrer en què se li va denegar la llibertat considerant també que persistirà el risc de reiteració delictiva. És l'únic recurs d'apel·lació que té pendent ja que el jutge d'instrucció encara no ha respost sobre l'últim recurs, presentat dimarts de la setmana passada, després que ho fes Sànchez. Un dels nous arguments que esgrimia per a la posada en llibertat era haver donat positiu a la prova de la tuberculina. Tant el ministeri de l'Interior com la seva defensa van deixar clar ahir dimecres que no pateix tuberculosi, però sí que està rebent un tractament amb antibiòtics després de donar positiu pel bacteri d'aquesta malaltia, tot i no haver-la desenvolupat. Diferents facultatius li han recomanat que surti d'Estremera per fer bé el tractament, segons fonts de la defensa.

Una sala d'apel·lacions qüestionada

La sala d'apel·lacions del Suprem està integrada per tres magistrats, un dels quals, Francisco Monterde, qüestionat per Sànchez per declaracions en contra dels líders independentistes a través de l'associació de jutges que presideix, l'Associació Professional de la Magistratura (APM). En una de les piulades, l'APM va mostrar una imatge de Carles Puigdemont i Junqueras amb el titular "Manual de com posar en escac l'Estat". El Suprem va rebutjar la recusació a principis de febrer. La resta de membres del tribunal són Miguel Colmenero i Alberto Jorge Barreiro. Francisco Monterde, és, justament, el ponent del recurs d'apel·lació de Sànchez, mentre que Colmenero és el de Forn.