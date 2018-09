El Suprem rebutja per unanimitat les recusacions dels magistrats que jutjaran el Procés

Dins del guió previst, la Sala del 61 del Tribunal Suprem ha rebutjat per unanimitat les recusacions plantejades per 11 processats contra els cinc magistrats que jutjaran el Procés. La Sala ha inadmès a tràmit la recusació que van presentar tres dels processats que es troben a l'estranger (Carles Puigdemont, Lluís Puig i Clara Ponsatí) i ha desestimat les plantejades per vuit dels processats que són a la presó. L'únic dels empresonats que no la va presentar va ser l'exconseller d'Interior, Quim Forn. Segons han apuntat fonts del Suprem, la deliberació ha durat al voltant d'una hora i mitja.

A més de Carlos Lesmes, la Sala del 61 –que va dictar la il·legalització de Batasuna– està formada pels presidents de les cinc sales de l'alt tribunal i el magistrat més antic i més modern de cadascuna de les sales. No ha format part de la deliberació cap jutge de la Sala Penal, ja que dos dels que la integren estan recusats. Entre ells també hi ha el president del Penal al Suprem i de la Sala que jutjarà la causa del Procés, Manuel Marchena.

Amb aquesta resolució, la Sala ha seguit el criteri de la fiscalia, que es va oposar a recusar els cinc magistrats. En canvi, les defenses van considerar que els cinc magistrats s’havien d’apartar del cas per falta d’imparcialitat. Així, van denunciar que els magistrats són els mateixos que van admetre a tràmit la querella de la fiscalia per rebel·lió i que tenen contactes amb el jutge Pablo Llarena.